Grifols : Invest Securities reste à achat, réduit sa cible

Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Grifols avec un objectif de cours abaissé de 18,5 à 16 euros, après des résultats trimestriels une nouvelle fois mitigés du groupe de santé espagnol, avec une performance satisfaisante sur le CA mais des marges à la traine.



'Alors que les fondamentaux à long terme sont bons, le groupe continue de souffrir d'éléments extérieurs et d'une organisation peu efficiente pénalisant la vitesse de redressement des marges et du désendettement', estime l'analyste.



'La lourdeur opérationnelle et le poids de la dette sont les principaux freins à la revalorisation, mais l'arrivée de Steve Mayer nous inspire confiance dans une résolution pragmatique et efficace d'ici fin 2023', poursuit-il.



