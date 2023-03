Grifols : Invest Securities reste positif, ajuste sa cible

Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Grifols tout en ajustant son objectif de cours de 20 à 19 euros, adoptant une posture plus prudente en abaissant ses estimations au milieu de fourchette d'objectifs 2023 globalement décevants.



'Alors que la croissance des ventes est robuste, le marché a lourdement sanctionné hier (-9%) des marges à la traine et des objectifs 2023 timides', pointe l'analyste, estimant toutefois que 'l'inflexion sur la marge et la dette devrait avoir lieu en 2023'.



'La baisse depuis le départ de Steve Mayer le 21 février pour raisons médicales et consécutive à la publication de résultats 2022 mitigés (-20%) constitue un point d'entrée intéressant pour se positionner à moyen terme', juge-t-il en outre.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.