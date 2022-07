Grifols : Jefferies entame le suivi à 'conserver'

Jefferies a entamé lundi le suivi du titre Grifols avec une opinion 'conserver' et un objectif de cours établi à 17,6 euros.



A l'instar d'autres investisseurs, le broker américain se dit mal à l'aise avec le niveau élevé du ratio Dette nette/Ebitda (8,4x) affiché par le spécialiste des produits dérivés du plasma humain.



Dans sa note, Jefferies ajoute par ailleurs ne pas être en mesure d'écarter le scénario d'une prochaine augmentation de capital avec effet dilutif, comme récemment évoqué par le magazine financier El Confidencial.



Malgré cela, le courtier dit considérer le groupe espagnol de santé comme un bénéficiaire potentiel d'une éventuelle entrée en récession du fait d'un repli du prix de revient des marchandises dû au recul de la rémunération des donneurs de plasma.



Jefferies dit également afficher un avis favorable quant à la récente acquisition de Biotest.



