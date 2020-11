Grifols : achète les parts restantes de la société MedKeeper

10/11/2020 | 12:56

L'entreprise espagnole Grifols va acquérir le reste des actions de MedKeeper afin de pouvoir consolider cette entreprise technologique américaine qui développe des applications mobiles utilisées par les hôpitaux et les centres médicaux.



Le fabricant de dérivés du plasma sanguin a annoncé l'acquisition - pour 60 millions de dollars - des 49% restants de MedKeeper, dont il détient déjà 51% depuis 2018.



MedKeeper va renforcer la principale activité de sa division hospitalière, Pharmatech, tout en contribuant à renforcer sa présence sur le marché américain.



Basé à Denver, MedKeeper est spécialisé dans le développement de logiciels pour les cliniciens, tels que les systèmes de gestion et de communication des formulaires et les systèmes de documentation clinique à faible coût.



