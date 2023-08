Grindr Inc. gère et exploite l'application Grindr, une plateforme mondiale de réseau social pour lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et queers (LGBTQ) qui répond aux besoins de la communauté LGBTQ queer. L'application Grindr est disponible sur l'App Store d'Apple pour les iPhones et sur Google Play pour Android. La société propose à la fois un service gratuit financé par la publicité et une version d'abonnement premium. L'entreprise gère également une application de service de rencontre appelée Blendr, destinée à un marché plus large. Sa plateforme permet à la communauté LGBTQ de se connecter les uns aux autres et au monde entier. Son produit principal, Grindr App, propose une variété de caractéristiques et de fonctions sociales basées sur la localisation, notamment l'expression de l'identité (profil, photos, présence), la connexion (recherche, filtres, la Cascade, Viewed Me), l'interaction (chat, partage de médias), des outils de confiance et de sécurité à travers l'expérience, et des abonnements pour des fonctions premium offrant plus d'accès et de contrôle. Grindr App compte des utilisateurs actifs mensuels dans plus de 190 pays et territoires.

Secteur Logiciels