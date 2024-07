Grindr for Equality s'associe à plusieurs nouvelles organisations pour fournir à des millions d'utilisateurs de Grindr dans le monde un accès direct à des ressources vitales en matière de sécurité et de dépistage du VIH.

Grindr Inc. (NYSE : GRND), le premier connecteur social LGBTQ+, a annoncé aujourd'hui s'être associé à plusieurs organisations pour offrir à ses utilisateurs un accès in-app à des ressources sur la santé et la sécurité sexuelles dans 30 pays à travers le monde. Ce programme de grande envergure est mené par Grindr for Equality, l'initiative d'impact social de l'entreprise. Les utilisateurs de Grindr dans 30 pays, notamment le Brésil, le Kenya, l'Espagne et la Namibie, peuvent désormais accéder à ces ressources vitales en matière de santé et de sécurité sexuelles directement par le biais d'un tiroir latéral sur l'écran d'accueil de l'application Grindr, qui permet d'obtenir des informations localisées en temps réel sur les questions qui leur tiennent le plus à cœur.

Depuis 2015, Grindr for Equality œuvre pour un monde où la vie des utilisateurs de Grindr et de la communauté LGBTQ+ mondiale est libre, équitable et juste, en faisant progresser les initiatives d'impact sur les communautés concernant des questions comme la sécurité et la santé sexuelles. Le manque d'accès au dépistage du VIH est l'un des plus grands obstacles à la lutte contre l'épidémie mondiale de VIH, ce qui pèse lourdement sur certains utilisateurs de Grindr, comme ceux qui vivent dans des zones rurales ou ceux qui n'ont pas fait leur coming-out auprès de leur famille. En outre, la législation anti-LGBTQ+ menace chaque jour la sécurité des membres de la communauté queer en criminalisant leurs identités fondamentales. Grâce à ses nouveaux partenariats et à son travail continu, Grindr for Equality vise à donner aux utilisateurs un accès en temps réel à des informations cruciales qui les aident à lutter contre ces adversités.

Les nouvelles ressources en matière de sécurité et de santé sexuelles disponibles sur la plateforme Grindr sont le fruit du partenariat entre Grindr for Equality et European Test Finder, un outil en ligne gratuit qui aide les utilisateurs à trouver des centres de dépistage et de traitement du VIH, de la tuberculose, de l'hépatite B et C et d'autres IST dans la région européenne de l'OMS. Les utilisateurs de Grindr dans les 24 pays soutenus par European Test Finder, dont l'Autriche, la Belgique, Chypre, la France, la Serbie, la Slovaquie et l'Ukraine, peuvent désormais accéder rapidement à des services de santé publique vitaux directement sur Grindr. Grindr for Equality s'associe également à Ceska spolecnost aids pomoc, IntraHealth Namibia, IVOR Foundation, et The Love Tank pour mettre des ressources supplémentaires en matière de santé sexuelle et mentale à la disposition des utilisateurs de Grindr en Tchécoslovaquie, en Namibie, en Bulgarie et au Royaume-Uni, respectivement.

Au Brésil, Grindr for Equality s'associe au Ministério da Saúde, Departamento de HIV, Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis pour fournir un accès in-app à Onde encontrar a PrEP, un localisateur de services de PrEP. Grindr for Equality s'associe également à GALCK+ pour fournir aux utilisateurs de Grindr au Kenya un accès in-app à Know Your Rights, une page de sécurité conçue pour responsabiliser la communauté LGBQ kenyane en lui fournissant des informations sur ses droits.

« Grindr est fière de s'associer à des groupes tels que CHIP et l'initiative EuroTEST qui hébergent le European Test Finder afin d'améliorer l'accès aux ressources essentielles en matière de santé et de sécurité sexuelles auprès des utilisateurs du monde entier », a déclaré Steph Niaupari de Grindr for Equality. « Nous avons vu comment les ressources de l'application permettent d'obtenir des résultats significatifs en matière de santé publique dans la communauté LGBTQ+, et nous nous réjouissons d'augmenter l'impact que Grindr est en mesure de réaliser en fournissant une gamme plus large de ressources sur la santé et la sécurité sexuelles à un plus grand nombre de nos utilisateurs dans le monde entier ».

« Nous sommes très heureux de nous associer à Grindr pour élargir l'accès à des tests et des traitements de maladies essentiels qui peuvent bouleverser la vie, comme le VIH, la tuberculose et l'hépatite », a déclaré Cæcilie Bom Kahama, coordinatrice de projet pour le European Test Finder, au secrétariat de l'initiative EuroTEST, au CHIP, au Danemark. « En permettant à davantage d'individus d'accéder rapidement et facilement à ces services de santé publique, Grindr prend des mesures concrètes pour promouvoir les diagnostics et les soins précoces. Nous sommes reconnaissants à l'entreprise d'avoir pris l'initiative dans ce domaine et espérons que cela encouragera davantage de personnes à se faire tester régulièrement. et contribuera, en fin de compte, à réduire la transmission dans le monde ».

L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur le succès des partenariats existants de Grindr for Equality qui permettent de distribuer des kits de test VIH gratuits directement au domicile des utilisateurs de Grindr dans une liste croissante de pays, notamment la Géorgie, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis, ainsi que dans la ville de Londres. En partenariat avec des organisations comme Building Healthy Online Communities, ces programmes ont distribué plus de 440 000 kits de dépistage à ce jour. Grindr for Equality prévoit de lancer des initiatives similaires et d'apporter des ressources supplémentaires en matière de sécurité et de santé sexuelles et de défense des droits à un plus grand nombre d'utilisateurs de Grindr et de membres de la communauté LGBTQ+ dans le monde entier.

À propos de Grindr Inc.

Avec plus de 13,7 millions d'utilisateurs actifs mensuels, Grindr est devenu le quartier gay mondial dans votre poche, avec pour mission de créer un monde où les vies de notre communauté mondiale sont libres, équitables et justes. Disponible dans 190 pays et territoires, Grindr est souvent le principal moyen pour que ses utilisateurs puissent se connecter, s'exprimer et découvrir le monde qui les entoure. Depuis 2015, Grindr for Equality fait progresser les droits humains, la santé et la sécurité de millions de personnes LGBTQ+ en partenariat avec des organisations dans toutes les régions du monde. Grindr a des bureaux à West Hollywood, dans la Bay Area, à Chicago et à New York. L'application Grindr est disponible sur l'App Store et Google Play.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240711990287/fr/