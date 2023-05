Taylor Maritime nomme un nouveau président non exécutif permanent

(Alliance News) - Taylor Maritime Investments Ltd a annoncé mercredi qu'elle avait nommé Henry Strutt au poste de président non exécutif, à compter de jeudi, en remplacement du président intérimaire Frank Dunne.

La société d'investissement dans les navires, basée à Guernesey, a déclaré que M. Strutt apporte une vaste expérience des services financiers grâce au temps utile qu'il a passé à des postes de direction dans plusieurs institutions financières, ainsi qu'une expérience "considérable" des fonds d'investissement.

M. Strutt est actuellement président de l'Edinburgh Worldwide Investment Trust PLC, a déclaré Taylor Maritime.

"La vaste expérience de gestion de M. Strutt dans le domaine des services financiers et des fonds d'investissement nous permettra de nous positionner idéalement pour générer des synergies intéressantes à partir de notre récente acquisition de Grindrod et pour nous imposer sur le marché comme une force avec laquelle il faut compter dans le secteur du vrac sec ", a déclaré Edward Buttery, directeur général de Taylor Maritime.

M. Dunne, président par intérim, a ajouté : "Son expertise et ses antécédents font de lui un excellent candidat pour Taylor Maritime, alors que l'entreprise cherche à tirer parti d'un marché en amélioration et de fondamentaux solides pour les années à venir. Je me réjouis de continuer à contribuer au succès de Taylor Maritime en tant que directeur indépendant principal".

Les actions de Taylor Maritime étaient en hausse de 1,6 % à 84,36 pence chacune à Londres mercredi matin.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

