Taylor Maritime Investments Ltd - Société d'investissement dans les navires basée à Guernesey - La filiale Grindrod Shipping Holdings Ltd confirme le calendrier de sa proposition de réduction de capital. Elle explique qu'elle se traduira par une distribution en espèces de 32,44 millions USD en deux tranches : la première distribution de 1,016 USD par action, payable le 26 octobre, et la seconde distribution de 0,63 USD par action ordinaire, payable le 11 décembre. Sur le montant total de la distribution, 26,68 millions de dollars seront versés à TMI, conformément à sa participation de 83,23 %, et devraient être utilisés pour réduire davantage la dette et pour les besoins généraux de l'entreprise.

Cours actuel de l'action : 0,90 USD

Variation sur 12 mois : en baisse de 27

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

