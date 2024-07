Grindwell Norton Limited est une société basée en Inde, qui fabrique des abrasifs, des plastiques performants et des produits réfractaires. Les segments de la société comprennent les abrasifs, les céramiques et les plastiques, les services numériques et autres. Le segment des abrasifs commercialise et fabrique une gamme complète d'abrasifs agglomérés, d'abrasifs appliqués (y compris les abrasifs non tissés), de meules minces et de super-abrasifs. L'activité "céramiques de performance et réfractaires" fabrique des produits céramiques et réfractaires pour une large gamme d'applications industrielles. Les produits fabriqués comprennent des produits céramiques et réfractaires façonnés à base de carbure de silicium. Son activité de plastiques de performance produit et commercialise plus de 800 produits polymères standard et sur mesure par le biais de trois divisions commerciales : composants techniques, sciences de la vie et composites. Elle fournit divers services numériques, tels que le développement d'applications, la gestion d'infrastructures et la cybersécurité au groupe Saint-Gobain dans le monde entier.

Secteur Machines et équipements industriels