Grit Real Estate Income vend 6,4 millions d'actions de Letole la Rona

(Alliance News) - Grit Real Estate Income Group Ltd a déclaré mercredi avoir vendu 6,4 millions d'actions de Letole la Rona, réduisant ainsi sa participation dans la société de 2,3 %, à 11,3 %.

La société panafricaine d'investissement et de gestion immobilière a indiqué que la vente a été effectuée au prix de 3,51 BWP par action, soit 0,26 USD, ce qui représente une prime de 12,7 % sur la valeur nette d'inventaire par action au 31 décembre.

La vente a rapporté à Grit 1,7 million USD.

En décembre, Grit a cédé une participation de 6,8 % dans LLR avec une prime de 15 %, d'une valeur de 5,2 millions de dollars, et en février, elle a cédé une participation supplémentaire de 4,8 % avec une prime de 13 %, ce qui lui a permis de récolter 3,5 millions de dollars.

Bronwyn Knight, directrice générale, a déclaré : "La cession par Grit d'une participation de 13,9 % dans Letlole La Rona est conforme et contribue matériellement aux stratégies déclarées de la société de recycler 20 % de la valeur de son portefeuille d'ici le 31 décembre 2023 et à la réduction continue de la valeur de la durée de vie de Grit.

"Alors que Grit reste fortement engagée dans l'investissement au Botswana et dans la région plus large, ce capital recyclé sera maintenant redéployé pour soutenir la transition en cours de Grit vers des actifs axés sur l'impact en Afrique, qui devraient offrir des opportunités de création de valeur et de croissance à court et à long terme dans la valeur nette des actifs et des revenus, pour le bénéfice de toutes nos parties prenantes, y compris les peuples d'Afrique."

Les actions de Grit ont chuté de 9,1 % à 30,00 pence chacune à Londres mercredi après-midi.

Par Harvey Dorset, journaliste à Alliance News

