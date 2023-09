Gritstone bio, Inc. est une société de biotechnologie. La société découvre, développe, fabrique et distribue des candidats immunothérapies de nouvelle génération contre le cancer et les maladies infectieuses au moyen de vecteurs vaccinaux, d'ARNm auto-amplifié (samRNA) et d'adénovirus de chimpanzé (ChAd). Ses deux programmes d'oncologie en phase de développement clinique sont GRANITE, une immunothérapie individualisée à base de néoantigènes, et SLATE, une immunothérapie partagée à base de néoantigènes. Elle dispose d'un pipeline de maladies infectieuses qui comprend deux programmes en phase de développement clinique : CORAL, un programme de vaccin COVID-19 de deuxième génération qui pourrait avoir un potentiel pan-coronavirus pour protéger contre de futures pandémies de coronavirus, et un candidat vaccin thérapeutique/curatif contre le VIH. En oncologie, elle développe des vaccins personnalisés qui visent à détruire les tumeurs grâce à la reconnaissance par les cellules T CD8+ (tueuses) des cellules tumorales en raison de la présence à leur surface de néoantigènes, peptides présentés sur les cellules cancéreuses lorsque certaines mutations se produisent dans l'ADN de la tumeur.

Secteur Produits pharmaceutiques