Grizzly Discoveries Inc. a annoncé que le conseil d'administration a accepté la démission de M. Ray Wytinck du conseil, à compter du 31 décembre 2021. M. Wytinck a rejoint le conseil d'administration en 2014 et a été membre du comité d'audit. Le poste de M. Wytinck au sein du conseil d'administration restera vacant, et Jim Greig a remplacé M. Wytinck au sein du comité d'audit à compter du 1er janvier 2022.