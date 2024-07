Grizzly Discoveries Inc. est une société canadienne d'exploration minière diversifiée. La société se concentre sur le développement de ses propriétés d'environ 66 000 hectares (ha) (165 000 acres) de métaux précieux et de métaux de base dans le sud-est de la Colombie-Britannique. La société vise un certain nombre de cibles nouvelles et existantes de métaux de batterie hautement prioritaires à Robocop (cuivre, cobalt et argent) ainsi que des cibles de métaux précieux et de métaux de batterie à Greenwood (or-argent-cuivre et autres métaux de base). La propriété Robocop est située dans le sud-est de la Colombie-Britannique, à environ 45 kilomètres (km) au sud de Fernie et 70 km au sud-est de Cranbrook, immédiatement au nord de la frontière entre le Canada et les États-Unis. La propriété Robocop comprend cinq titres miniers totalisant 5 864 acres et est située à l'est de la propriété Greenwood, dans le sud-est de la Colombie-Britannique. Le projet Greenwood se trouve également à moins de 10 km au nord de la mine d'or Buckhorn, une mine d'or produite par Kinross aux États-Unis.

