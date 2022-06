Résultats annuels 2021-22 :

Chiffre d'affaires : 31,2 M€ (+40%) et marge d'EBE : 4,5 %, conforme à l'objectif de l'introduction en Bourse

Une situation financière saine

Montilliers – 7 juin 2022. La société Grolleau (Code ISIN : FR0014005ZM5 / Mnémonique : ALGRO) publie ses résultats annuels de l'exercice 2021-2022 (1er avril 2021 – 31 mars 2022). Le Conseil d'administration de Grolleau a arrêté les comptes le 7 juin 2022. L'audit des comptes annuels est finalisé et le rapport financier est en cours d'émission.

Le Groupe retrouve sur cet exercice un niveau d'activité proche de son exercice avant crise sanitaire et renoue avec les bénéfices. Grolleau affiche ainsi un chiffre d'affaires de 31,2 M€, au-dessus des attentes (30 M€ annoncés à l'introduction en Bourse) avec une marge d'EBE de 4,5%, parfaitement en ligne avec l'objectif annoncé (entre 4% et 5 %) et un résultat net bénéficiaire.

Normes françaises – audités – en K€ 2020-2021 2021-2022 Variation Chiffre d'affaires 22 349 31 275 +39,9% Marge sur coûts d'achats 12 101 16 763 +38,5% % du CA 54,1% 53,6% -0,5 points Charges externes (3 963) (7 119) +79,6% Charges de personnel (7 817) (9 258) +18,4% EBE[1] 207 1 412 +579% Marge d'EBE ns 4,5% +4,5 points Dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises (inclus crédit-bail) (696) (730) - Résultat d'exploitation (489) 682 ns Marge d'exploitation ns 2,2% +2,2 points Résultat financier (120) (30) ns Résultat exceptionnel (35) (24) ns Impôt sur les bénéfices 166 94 -43,4% Participation des salariés - (100) ns Résultat net (478) 623 ns

Grolleau publie un chiffre d'affaires de 31,2 M€ au titre de l'exercice 2021-22, au-dessus de l'objectif de 30 M€ annoncé à l'introduction en Bourse soit une croissance de +40% par rapport à l'exercice 2020-21. La société retrouve ainsi un niveau d'activité solide proche de celui record d'il y a deux ans (33,7 M€ en 2019-20). La croissance est visible sur l'ensemble des pôles d'activité. Le pôle Urbain, comprenant l'activité armoire urbaine et les bornes de recharge électrique, représente 45% du chiffre d'affaires 2021-22, le pôle Télécoms (armoires et shelters NRO / data centers) contribue à hauteur de 41% au chiffre d'affaires et le pôle Industrie (péage autoroutiers et portes de bateaux notamment) pour 14% au chiffre d'affaires 2021-22.

La marge sur coûts d'achats progresse en valeur de +38,5% à 16,1 M€ (à comparer à 12,0 M€ sur l'exercice 2020-21), en lien avec la très bonne dynamique d'activité. Elle est quasi-stable en pourcentage au vu du mix produit de cet exercice.

Les charges externes sont de 7,1 M€ contre 4,0 M€ lors de l'exercice 2020-21, intégrant un recours accru à l'intérim pour faire face à la croissance d'activité. Les charges de personnel progressent de +18,4% à 9,2 M€ sur l'exercice 2021-22 contre 7,8 M€ sur l'exercice précèdent, reflétant la hausse des effectifs de 9 personnes dont 30 % en commerce avec l'arrivée d'un nouveau directeur commercial, Ludovic Cuisinier avec une solide expertise de l'export, ainsi que l'absence de recours au chômage partiel.

A la clôture de cet exercice 2021-22, l'EBE ressort à 1,4 M€ contre 0,2 M€ en 2020-211. Grolleau affiche une marge d'EBE de 4,5%, parfaitement en ligne avec son objectif fixé entre 4% et 5 % lors de son introduction en Bourse.

Les dotations aux amortissements nettes des reprises[2] restent stables à 0,7 M€ et le résultat d'exploitation ressort donc à 0,7 M€ sur l'exercice 2021-22 contre (0,5) M€ sur l'exercice 2020-21. Le résultat financier est marginal à (30 K€).

Après prise en compte de l'intéressement versé aux salariés pour 0,1 M€, la société renoue avec les bénéfices et affiche un résultat net de 0,6 M€ contre (0,5) M€ sur l'exercice précédent.

Une situation financière saine renforcée par l'introduction en Bourse

Les capitaux propres ressortent à 14,4 M€ au 31 mars 2022 contre 6,7 M€ au 31 mars 2021, renforcés notamment par l'introduction en Bourse (7,1 M€ de produit net).

Les flux de trésorerie générés par l'activité s'élèvent à 1,0 M€ et reflète une très bonne maîtrise du BFR de l'exercice qui évolue très faiblement de (0,3) M€ malgré la croissance d'activité et financent ainsi les investissements de 1,2 M€ réalisés sur cet exercice (industriels, machines et R&D).

Les dettes financières s'élèvent à 5,9 M€ au 31 mars 2022 contre 6,5 M€ au 31 mars 2021.

La trésorerie disponible est de 13,9 M€ à la clôture de l'exercice 2021-22 incluant 4,5 M€ de Prêt Garanti par l'Etat (dont le remboursement est prévu au 31 mars 2023) et 7,1 M€ issus de l'introduction en Bourse.

Au final, Grolleau est en situation de trésorerie nette positive de 8,0 M€ au terme de cet exercice.

Cap sur un nouvel exercice de croissance du chiffre d'affaires et de la marge d'EBE en 2022-23

Grolleau a démarré son exercice 2022-2023 avec un carnet de commandes en très forte hausse de +125% à 11,7 M€ (contre 5,2 M€ au 31 mars 2021), qui viendra soutenir le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022-2023 attendu en solide croissance.

Sur le pôle Urbain, la demande reste forte sur l'activité bornes de recharge électrique (qui représente 20% du carnet de commandes total au 31 mars 2022) même si la société anticipe des possibles décalages de livraison liés aux difficultés d'approvisionnement en composants. Post clôture, la société vient également de gagner un nouveau contrat avec Total Energies pour le déploiement sur l'exercice 2022-23 de 350 bornes dans les stations-services du groupe en France.

Au niveau de l'activité télécoms, Grolleau prévoit l'installation de deux shelters fibre optique au cours du 2ème trimestre 2022-23 au Royaume-Uni avec Axione et un premier shelter pour Arteria (communication en mer avec un parc éolien autour de Saint Brieuc) et poursuivra en parallèle le déploiement de la fibre dans sa phase 2 sur les zones moins denses et rurales (à l'image des deux contrats pour la Creuse et la Dordogne). Grolleau répond également à des appels d'offres sur la fibre noire avec les opérateurs privés (après le succès du déploiement de 17 shelters avec Viaveis, filiale de Vinci Autoroute sur l'exercice 2021-22).

Enfin, l'activité industrie poursuivra sa croissance avec la livraison des 2 600 portes du navire Euribia de Chantiers de l'Atlantique. La société répond également à des appels d'offres pour de nouveaux équipements dans le secteur de l'énergie. Grolleau rappelle également avoir récemment pris une participation dans Nexence pour 0,2 M€ (à hauteur de 28,7% du capital), éditeur de solutions logicielles spécialisé dans le parcours client[3] et spécialiste des casiers connectés, pour intégrer de nouvelles compétences logicielles au sein de ses offres.

Fort de ces éléments, Grolleau est confiant sur ses perspectives et vise un chiffre d'affaires en croissance de l'ordre de 10%, avec une nouvelle progression de sa marge d'EBE.

Grolleau continue en parallèle à travailler sur ses produits de demain. Grâce à sa situation de trésorerie nette positive de 8 M€ Grolleau va poursuivre son plan d'investissements annoncés lors de son introduction en Bourse. Pour mémoire, Grolleau souhaite accélérer la digitalisation de son site industriel afin de maintenir un outil de production innovant et performant en développant « une usine 4.0 ». En parallèle, Grolleau va poursuivre ses investissements en R&D en particulier sur son offre de data centers modulaires, ou encore sur le marché des bornes de recharge. Grolleau rappelle avoir obtenu une subvention de 800 K€ des fonds de modernisation Automobile et Aéronautique du plan France Relance pour son projet « Puissance G » pour le déploiement des prochaines générations de bornes de recharge ultra rapides.

Enfin, la société souhaite renforcer son développement commercial en Europe et est en veille active d'opportunités d'acquisitions ciblées pour compléter ses compétences.

Grolleau poursuit son développement stratégique avec l'objectif d'atteindre un chiffre d'affaires de 50 M€ pour l'exercice 2025-26 et une marge d'EBE de 8 à 10 %.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022-23 le 21 juillet 2022, après Bourse

Retrouvez toutes les informations relatives à Grolleau sur : www.grolleau-bourse.com

À PROPOS DE GROLLEAU

Créé en 1950, Grolleau est un acteur industriel français spécialisé dans la fourniture d'équipements d'infrastructures pour accompagner le développement des villes et des territoires intelligents (Smart Territory) en plein essor avec le déploiement de la 5G et des objets connectés.

Grolleau est le spécialiste reconnu des équipements extérieurs pour la protection et la sécurisation des technologies critiques qui assurent le bon fonctionnement des territoires (gestion de l'énergie et de l'eau, connectivité et télécommunications, mobilité verte, smart grid). Grolleau est le numéro 1 français des armoires urbaines (télécoms / énergie) sur tout le territoire et le 1er fabricant français de bornes de recharge électrique sur voirie.

Concepteur, fabricant et intégrateur français de ses équipements, Grolleau contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur, de la conception à la livraison, sur son site industriel de Montilliers (Angers) sur plus de 60 000 m2 et emploie 200 collaborateurs. La société a réalisé un chiffre d'affaires de 31,2 M€ au 31 mars 2022 et entend plus que doubler son chiffre d'affaires entre 2021-2022 et 2025-26.

RELATIONS INVESTISSEURS

ACTUS finance & communication

Anne-Pauline PETUREAUX

grolleau@actus.fr

Tél. 01 53 67 36 72

RELATIONS PRESSE

ACTUS finance & communication

Amaury DUGAST

adugast@actus.fr

Tél. 01 53 67 36 74

[1] Retraitement crédit-bail inclus

[2]Crédit-bail inclus

[3] Cf. communiqué du 7 mars 2022

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : nWpyY8VtZJeXx3JuY8tnbZeUbmpmkmOYm2XIk2ppa8rHaWpjlZppZ5qaZnBlnW1r

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/74885-cp_grolleau_ra2021-22_vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2022 ActusNews