Montilliers – 15 novembre 2022. La société Grolleau (Code ISIN : FR0014005ZM5 / Mnémonique : ALGRO) publie ses résultats semestriels de l'exercice 2022-2023 (1er avril 2022-30 septembre 2022). Les états financiers ont été arrêtés par le Conseil d'administration de Grolleau SA le 14 novembre 2022. Ils ont fait l'objet d'une revue limitée par les Commissaires aux comptes.

Grolleau publie des résultats semestriels de très bonne facture avec un Excédent Brut d'Exploitation (EBE) proche d'1 M€ et une marge d'EBE maîtrisée à 5,3% malgré la hausse des matières premières. La situation financière de la société reste toujours très saine et solide avec un faible niveau d'endettement et une trésorerie disponible brute de plus de 13 M€, lui permettant de rester en veille active sur des opportunités d'acquisitions ciblées pour compléter ses compétences et son déploiement à l'international.

Normes françaises – en K€ S1 2021-22 S1 2022-23 Variation Chiffre d'affaires 15 052 18 905 +25,6% Marge sur coûts d'achats 8 682 9 692 +11,6% Charges externes[1] (2 222) (2 647) +19,1% Charges de personnel[2] (5 537) (5 912) +6,8% Excédent Brut d'Exploitation (EBE)[3] 790 997 +26,2% Marge d'EBE 5,2% 5,3% +0,1 points Dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises (inclus crédit-bail) (408) (488) ns Résultat d'exploitation 384 510 +33,5% Marge d'exploitation 2,5% 2,7% +0,2 points Résultat financier (14) (22) ns Résultat exceptionnel (24) (53) ns Impôt sur les bénéfices - - Participation des salariés (60) (61) ns Résultat net 285 374 +32,0%

Croissance de +26,2% de l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE)

Grolleau enregistre un chiffre d'affaires de 18,9 M€ au terme de ce 1er semestre 2022-23, soit une forte croissance de +25,6% grâce à une activité dense sur ses trois pôles d'activités. Le pôle Smart City (anciennement Urbain), comprenant l'activité armoire urbaine et les bornes de recharge électrique, représente 45% du chiffre d'affaires du 1er semestre 2022-23, le pôle Télécom (armoires et shelters NRO / data centers) contribue à hauteur de 35% au chiffre d'affaires semestriel alors que le pôle Energie & Industrie (armoire d'énergie, péage autoroutiers et portes de bateaux notamment) représente 20% du chiffre d'affaires semestriel.

La marge sur coûts d'achats progresse de +11,6%, moins que le chiffre d'affaires qui lui croît de 25,6%. Cet écart intègre d'une part l'effet conjoncturel de la hausse des coûts des matières premières, même si celles-ci ont été partiellement répercutées sur les prix de vente, et d'autre part un impact du mix produit. Elle ressort à 51,3% en pourcentage au 30 septembre 2022 contre 57,7% au 30 septembre 2021.

Les charges courantes restent parfaitement maîtrisées. Les charges externes progressent de 0,4 M€ pour s'établir à 2,6 M€ au 30 septembre 2022 qui s'explique pour moitié par la hausse des frais de transports dans un contexte de croissance d'activité, la reprise des participations aux salons (notamment internationaux) après la covid-19 et la hausse de l'énergie. Les charges de personnel progressent de +6,8% sous l'effet du renforcement des équipes commerciales, ainsi que la progression des salaires. Au 30 septembre 2022, Grolleau compte 210 salariés contre 200 salariés au 30 septembre 2021.

A la clôture de ce 1er semestre 2022-23, l'EBE ressort à 1,0 M€ contre 0,8 M€ au 1er semestre 2021-22, en forte progression de +26,2%. Grolleau affiche une marge d'EBE de 5,3%, en hausse de +0,1 points.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements nettes des reprises (0,5 M€)[4] le résultat d'exploitation progresse fortement de +33,5% pour s'élever à 0,5 M€.

Après prise en compte d'un résultat financier très faible et de l'intéressement aux salariés, le résultat net ressort à 0,4 M€ au 30 septembre 2022, soit une forte croissance de +32% par rapport au 1er semestre 2021-22.

Une situation financière très saine - Trésorerie nette positive de 6,2 M€

Les capitaux propres ressortent à 14,8 M€ au 30 septembre 2022 (contre 14,5 M€ au 30 septembre 2021) intégrant le résultat bénéficiaire du semestre et le versement du dividende (114 K€).

Les flux de trésorerie générés par l'activité s'élèvent à 0,4 M€ (contre (0,4) M€ au 30 septembre 2021) tenant compte d'une amélioration du BFR dans un contexte de croissance d'activité. Le BFR s'élève ainsi à (0,4) M€ contre (1,1) M€ au 30 septembre 2021. Les investissements du semestre sont en hausse, passant de 0,2 M€ au 30 septembre 2021 à 1,9 M€ au 30 septembre 2022, et ont été dédiés principalement à l'extension de l'usine sur 1 700 m2 avec deux nouveaux ponts roulants pour la fabrication des Datacenters modulaires.

Les dettes financières brutes s'élèvent à 7,1 M€ au 30 septembre 2022 (contre 5,9 M€ au 31 mars 2022), intégrant le financement de l'extension de l'usine par emprunt bancaire.

Au 30 septembre 2022, Grolleau dispose d'une trésorerie disponible très solide de 13,4 M€ (contre 13,9 M€ au 31 mars 2022) et est en situation de trésorerie nette positive de 6,2 M€.

Confirmation de la croissance de +10% du chiffre d'affaires de l'exercice 2022-23

Sur le pôle Smart City (ex Urbain), l'activité armoires urbaines continuera à soutenir l'activité avec une demande toujours dense sur l'intelligence et la connectivité des villes. Sur l'activité bornes de recharge, Grolleau rappelle qu'elle livrera d'ici la fin de l'année calendaire les Totem HPC pour Total Energies. La Société vient de signer également un contrat de partenariat industriel majeur avec IES Synergy, un des leaders européens des bornes de recharge rapide à courant continu « DC », pour le déploiement de leur nouvelle génération de bornes ultra rapides[5]. Il s'agit d'un relais de croissance particulièrement stratégique pour Grolleau qui se positionne désormais sur toutes les gammes et technologies des bornes de recharge, un marché toujours en plein développement.

Sur l'activité Télécom, Grolleau livrera deux shelters[6] télécoms au Libéria d'ici la fin de l'année calendaire[7]. La demande est croissante sur son offre Data Centers Edge Computing pour laquelle la Société a déjà répondu à 10 appels d'offres. Sur le déploiement des réseaux fibre pour les opérateurs, Grolleau rappelle avoir remporté un premier succès commercial avec Terralpha, filiale de SNCF réseau, pour le déploiement d'armoires qui seront livrées au 3ème trimestre de l'exercice 2022-2023. Grolleau rappelle enfin qu'elle devrait livrer un nouveau shelter4 NRO en Ecosse d'ici la fin d'année 2022 pour Axione.

Enfin, l'activité Energie& Industrie est attendue en croissance portée notamment par la fin des livraisons des 2 600 portes du navire Euribia des Chantiers de l'Atlantique et la nouvelle commande d'1 M€ pour le bateau de croisière UTOPIA of the Seas (1 600 portes). Grolleau constate également une demande croissante sur la gestion de l'énergie amplifiée par le contexte actuel ouvrant ainsi de nouveaux marchés.

Comme annoncé le rythme d'activité sera moins élevé au 2nd semestre mais en ligne avec les attentes de l'exercice. Grolleau confirme ainsi son ambition d'un chiffre d'affaires annuel en croissance d'environ 10% sur l'exercice 2022-23, soutenu par un carnet de commandes qui s'établit à 8,1 M€ au 30 septembre 2022. Dans un contexte inflationniste défavorable qui pèse sur les coûts, la société anticipe une marge d'EBE annuelle au niveau de celle de l'exercice passé, soit autour de 4,5%, et confirme ses ambitions moyen terme, à savoir un chiffre d'affaires de 50 M€ pour l'exercice 2025-26 et une marge d'EBE de 8 à

10 %.

La société rappelle enfin être toujours en veille active d'opportunités d'acquisitions ciblées pour compléter ses compétences et son déploiement à l'international.

Le rapport financier semestriel, incluant les comptes au 30 septembre 2022, sera disponible au plus tard le 15 décembre 2022 dans la rubrique « Informations Financières » / « Documents financiers » sur le site internet de la Société : www.grolleau-bourse.com

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 3ème trimestre le mardi 24 janvier 2022

Retrouvez toutes les informations relatives à Grolleau sur : www.grolleau-bourse.com

À PROPOS DE GROLLEAU

Créé en 1950, Grolleau est un acteur industriel français spécialisé dans la fourniture d'équipements d'infrastructures pour accompagner le développement des villes et des territoires intelligents (Smart Territory) en plein essor avec le déploiement de la 5G et des objets connectés.

Grolleau est le spécialiste reconnu des équipements extérieurs pour la protection et la sécurisation des technologies critiques qui assurent le bon fonctionnement des territoires (gestion de l'énergie et de l'eau, connectivité et télécommunications, mobilité verte, smart grid). Grolleau est le numéro 1 français des armoires urbaines (télécoms / énergie) sur tout le territoire et le 1er fabricant français de bornes de recharge électrique sur voirie.

Concepteur, fabricant et intégrateur français de ses équipements, Grolleau contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur, de la conception à la livraison, sur son site industriel de Montilliers (Angers) sur plus de 60 000 m2 et emploie 200 collaborateurs. La société a réalisé un chiffre d'affaires de 31,2 M€ au 31 mars 2022 et entend plus que doubler son chiffre d'affaires entre 2021-2022 et 2025-26.

RELATIONS PRESSE

ACTUS finance & communication

Amaury DUGAST

adugast@actus.fr

Tél. 01 53 67 36 74

RELATIONS INVESTISSEURS

ACTUS finance & communication

Anne-Pauline PETUREAUX

grolleau@actus.fr

Tél. 01 53 67 36 72

[1] Inclus retraitement du poste intérimaire et crédit-bail

[2] Inclus reclassement du poste intérimaire, comptabilisé initialement en charges externes et reclassé en charges de personnel.

[3] Retraitement crédit-bail inclus.

[4]Crédit-bail inclus

[5] Cf communiqué du 19 octobre 2022

[6] Shelter signifie en français « abri »

[7] Cf communiqué du 27 septembre 2022

