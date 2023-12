Grolleau : la résistance des résultats semestriels est saluée

Le 20 décembre 2023 à 12:28 Partager

Grolleau progresse de plus de 3% en Bourse de Paris mercredi après avoir fait état d'une bonne résistance de ses résultats sur le semestre clos fin septembre.



En dépit d'une baisse de son chiffre d'affaires, le numéro un français des armoires urbaines (télécoms/énergie) affiche un excédent brut d'exploitation de 494.000 euros, à comparer avec 997.000 euros un an plus tôt.



Le groupe explique avoir bien maîtrisé ses charges opérationnelles courantes grâce aux actions menées sur sa sa structure de coûts en vue d'absorber les effets inflationnistes et la baisse conjoncturelle d'activité.



Son assemblée générale extraordinaire a par ailleurs approuvé le changement de clôture comptable au 31 décembre.



Pour son exercice 2024, l'entreprise évoque des perspectives 'favorables', dues notamment à de nouveaux succès sur le marché des centres de données.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.