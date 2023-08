Grom Social Enterprises, Inc. est une société de médias, de technologie et de divertissement. La société se concentre sur la fourniture de contenu aux enfants de moins de 13 ans sur une plateforme sécurisée qui peut être surveillée par les parents ou les tuteurs. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de ses filiales, notamment Grom Social, Inc. (Grom Social), TD Holdings Limited (TD Holdings), Grom Education Services, Inc. (GES) et Grom Nutritional Services, Inc. (GNS). Grom Social exploite son réseau de médias sociaux conçu pour les enfants. TD Holdings opère par le biais de deux filiales : Top Draw Animation Hong Kong Limited et Top Draw Animation, Inc. qui sont engagées dans la production de films d'animation et de séries télévisées. GES exploite ses services de filtrage Web fournis aux écoles et aux agences gouvernementales. GNS cherche à commercialiser et à distribuer des compléments alimentaires pour enfants.

Secteur Internet