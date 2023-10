Grosvenor CPC I Inc. est une société de capital de démarrage (SCD) basée au Canada. L'activité principale de la société est l'identification et l'évaluation d'actifs ou d'entreprises en vue de réaliser une opération admissible. Elle n'est impliquée dans aucune activité de quelque nature que ce soit, n'a pas d'information sectorielle distincte, n'exerce pas d'activités et ne génère pas de revenus.

Secteur Sociétés holdings