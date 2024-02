Ground Rents Income Fund plc est une société d'investissement immobilier à capital fixe basée au Royaume-Uni. La société investit dans des actifs immobiliers à long terme générateurs de revenus au Royaume-Uni. Elle opère par le biais de la perception de loyers fonciers sur son segment des immeubles de placement. L'objectif d'investissement de la société est de fournir une performance sûre à long terme en investissant dans des loyers fonciers à long terme au Royaume-Uni. Sa stratégie consiste à investir dans un portefeuille diversifié de biens immobiliers résidentiels et commerciaux en pleine propriété et de baux principaux offrant la possibilité de générer des revenus à partir des loyers fonciers. Ses investissements ont également un potentiel de croissance du capital, lié aux augmentations contractuelles des loyers fonciers sur le long terme. La répartition géographique du portefeuille comprend le Nord-Est, le Nord-Ouest, Londres, les Midlands, le Sud-Ouest, le Sud-Est et le Pays de Galles. Le gestionnaire d'investissement de la société est Schroder Real Estate Investment Management Limited.

Secteur Sociétés de placement immobilier diversifié