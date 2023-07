Group 1 Automotive, Inc. est un détaillant automobile international. La Société opère à travers deux segments : les États-Unis (U.S.) et le Royaume-Uni (U.K.). Grâce à sa plateforme omnicanale, la société vend des voitures et des camions légers neufs et d'occasion, organise le financement connexe des véhicules, vend des contrats de service et d'assurance, fournit des services d'entretien et de réparation automobile et vend des pièces détachées. La société possède et exploite environ 204 concessionnaires automobiles, 275 franchises et 46 centres de collision aux États-Unis et au Royaume-Uni qui proposent 35 marques d'automobiles. Elle vend des véhicules d'occasion au détail directement à ses clients chez ses concessionnaires et via AcceleRide, et des véhicules d'occasion en gros dans des ventes aux enchères de tiers. Ses activités sont principalement situées dans les régions suivantes : Texas, Massachusetts, Oklahoma, Californie, Géorgie, Nouveau-Mexique, Maine, New Jersey, New Hampshire, Floride, Caroline du Sud, Louisiane, Kansas, New York, Alabama, Maryland et Mississippi.