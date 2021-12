GROUP SFIT (THOMSON Computing) accélère son déploiement à l'international 29/12/2021 | 17:35 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires GROUP SFIT

GROUP SFIT (THOMSON Computing) accélère son déploiement à l'international



29-Déc-2021 / 17:33 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



COMMUNIQUE DE PRESSE GROUP SFIT (THOMSON Computing)

accélère son déploiement à l'international Signature de 4 nouveaux accords de distribution en Europe du Sud, au Royaume-Uni, en Scandinavie et au Canada PONTAULT-COMBAULT, le 29 décembre 2021. GROUP SFIT (ISIN : FR00140066X4 - Mnémonique : MLSFI), société française spécialisée dans la conception, le marketing et la commercialisation d'ordinateurs portables dans le monde entier sous la marque THOMSON Computing, annonce l'accélération de son déploiement international. Déjà présent dans 15 pays, Group SFIT (THOMSON Computing) renforce sa présence au Royaume-Uni ainsi qu'en Europe du Sud avec la signature d'un nouvel accord de distribution en Espagne et en Italie, et part à la conquête de la Scandinavie et du Canada avec la signature de 2 nouveaux contrats. Un modèle time to market qui a déjà fait ses preuves en France et à l'international GROUP SFIT propose une gamme complète de tablettes et de PC sous la marque « THOMSON COMPUTING ». Depuis sa création en 2013, la société connait une croissance rentable basée sur un modèle time to market : là où les grands acteurs du secteur produisent des séries en masse, GROUP SFIT produit à la commande des séries courtes en mode projet. Il s'appuie pour cela sur une gamme de produits sur catalogue dont les caractéristiques sont adaptables aux cahiers des charges de ses clients distributeurs. La promesse de la marque THOMSON Computing est de proposer une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix » sur le segment des PC inférieurs à 500 euros, délaissé par les géants américains et chinois du secteur. En quelques années, GROUP SFIT a conquis une part de marché significative en France, et s'est imposé parmi les acteurs de référence sur les marchés européen et américain, avec un chiffre d'affaires qui est passé de 11,4 millions d'euros en 2014 à 47 millions d'euros en 2020, dont 25% réalisé à l'international dans une quinzaine de pays. Accélération du déploiement à l'international avec la signature de 4 nouveaux accords de distribution en décembre 2021, en Europe du Sud, au Royaume-Uni en Scandinavie et au Canada En Europe du Sud, GROUP SFIT annonce la signature d'un accord avec ESPRINET Iberica, filiale du géant italien ESPRINET S.P.A (1 600 employés pour un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros en 2020). ESPRINET est la première entreprise d'Europe du Sud (Italie, Espagne et Portugal) dans la distribution de technologies de l'information et d'électronique grand public, ainsi que le quatrième distributeur en Europe et dans le top 10 au niveau mondial. Déjà présent en Espagne et en Italie, cet accord va permettre à GROUP SFIT de renforcer sa présence sur ces marchés à travers de nouvelles enseignes comme Corté ingles, FNAC, etc. Au Royaume-Uni, GROUP SFIT annonce la signature d'un accord de distribution avec CMS UK. Cet accord marque la volonté de GROUP SFIT de relancer sa croissance sur ce territoire avec une gamme de produit répondant aux nouvelles normes et certifications post-Brexit. L'accord signé avec CMS UK sera l'opportunité de proposer les produits de la marque THOMSON Computing aux enseignes britanniques telles que Amazon.co.uk, Fruugo, Tesco, Dixon etc. En Scandinavie, GROUP SFIT annonce la signature d'un accord de distribution avec EXPERTIS. Leader sur cette zone, le groupe EXPERTIS réalise 4,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires. L'accord conclu avec sa filiale scandinave va permettre à GROUP SFIT d'avoir accès à des enseignes leader telles que Elkjop qui est présente en Suède, au Danemark, en Finlande et aux Pays-Bas avec un réseau de 400 magasins et plus de 10.000 employés. Le marché scandinave présente un intérêt stratégique en raison du pouvoir d'achat élevé de ses habitants. Marché à forte valeur, il va permettre au groupe de poursuivre sa politique de montée en gamme sur les notebooks et ultrabooks connectés. Enfin, au Canada, GROUP SFIT annonce la signature d'un accord de distribution avec La société SOLUTION 2 GO. Du fait de sa présence sur le marché USA, il était logique pour GROUP SFIT de partir à la conquête du CANADA. La société SOLUTION 2 GO réalise environ 5 milliards de dollars de CA et connait parfaitement les particularités du marché canadien dont les produits se doivent notamment d'être bilingues. De plus, SOLUTION 2 GO dispose de filiales au Mexique et LATAM (19 pays au total), territoires pour lesquels GROUP SFIT dispose d'une gamme d'ordinateurs à budget maîtrisé parfaitement adaptée. Perspectives : très forte progression du chiffre d'affaires à l'international en 2022 Avec ces nouveaux accords, GROUP SFIT (THOMSON Computing) anticipe une très forte croissance de son volume d'activité à l'international dès le second semestre 2022. GROUP SFIT compte aujourd'hui une quarantaine de collaborateurs et a recruté en 2021 deux nouveaux directeurs internationaux pour exporter le modèle du groupe à travers le monde. L'entrée en Bourse de la société le 6 décembre 2021 sur le marché Access+ s'inscrit également dans cette stratégie ambitieuse de développement, tant en France qu'à l'export. GROUP SFIT prévoit, en fonction des conditions de marché, de se transférer sur Euronext Growth au cours du 1er semestre 2022 afin d'accroître la notoriété de la marque et de proposer à de nouveaux investisseurs de participer à la croissance du groupe. A propos de GROUP SFIT (www.groupsfit.org) GROUP SFIT est une entreprise française spécialisée dans la conception, le marketing et la commercialisation d'ordinateurs portables sous la marque THOMSON Computing. Créée en 2013, GROUP SFIT développe une gamme de produits « entrée et milieu de gamme », avec l'ambition de proposer au grand public « les dernières technologies au meilleur prix ». Après avoir acquis une part de marché significative sur le marché des Notebooks (36% des volumes réalisés sur le marché français du PC portable en 2020), le Groupe poursuit une stratégie de montée en gamme sur le segment des ultrabooks. Ce positionnement a permis au Groupe de s'imposer en quelques années parmi les acteurs de référence sur les marchés français, européen et américain des PC portables à moins de 500 euros. La société a réalisé un chiffre d'affaires de 47 M? sur l'exercice 2020, dont 25% réalisé à l'international dans plus de 15 pays, et compte une quarantaine de collaborateurs. En France, les PC et autres produits Thomson sont distribués par certaines Grandes Surfaces Spécialisées (Conforama, Electro dépôt.), ainsi que par la plupart des Grandes Surfaces Alimentaires (Carrefour, Auchan, Leclerc, Casino, Système U, Cora.) et des e?commerçants (Cdiscount, Amazon, Rue du Commerce, Ubaldi, Veepee,). Le Document d'information relatif à l'admission des titres de GROUP SFIT sur Euronext Access+, effective depuis le 6 décembre 2021, est disponible sans frais au siège de la société GROUP SFIT. Il peut être téléchargé sur son site internet : www.groupsfit.org. Il est rappelé que les sociétés admises sur Euronext Access+ ne sont pas soumises aux mêmes règles que les sociétés du marché réglementé. Elles sont au contraire soumises à un corps de règles moins étendu adapté aux petites entreprises de croissance. Le risque lié à un investissement sur Euronext Access+ peut en conséquence être plus élevé que d'investir dans une société du marché réglementé. Contacts Information Actionnaires Relations Presse Financière Relations Presse Corporate Relations Investisseurs GROUP SFIT (THOMSON Computing) ACTIFIN AYA Communication ACTIFIN Jennifer JULIA Alexandre Borreil Jean-Yves BARBARA contact.investisseurs@groupsfit.eu jjullia@actifin.fr aborreil@aya-communication.fr jybarbara@actifin.fr Tél. : +33 1 60 60 45 74 Tél. : 01 56 88 11 11 Tél. : 06 76 32 27 69 Tél. : 01 56 88 11 11 Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : GROUP SFIT (THOMSON Computing) accélère son déploiement à l'international



Langue : Français Entreprise : GROUP SFIT 82-84, route de la Libération 77340 Pontault-Combault France E-mail : contact@groupsfit.eu Internet : groupsfit.org ISIN : FR00140066X4 Ticker Euronext : MLSFI Catégorie AMF : Informations privilégiées / Autres communiqués EQS News ID : 1263276 Fin du communiqué EQS News-Service 1263276 29-Déc-2021 CET/CEST

© EQS 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur GROUP SFIT 17:35 GROUP SFIT (THOMSON Computing) accélère son déploiement à l'international EQ 06/12 GROUP SFIT : première cotation sur Euronext Access+ CF 02/12 GROUP SFIT S.A. : Prospectus d'introduction CO 05/08 GROUP SFIT S.A. : Compte-rendu de l'Assemblée générale CO 2020 GROUP SFIT S.A. : Rapport financier CO 2019 GROUP SFIT S.A. : Rapport financier CO

Graphique GROUP SFIT Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique GROUP SFIT Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Baissière Dirigeants et Administrateurs Francais Stephan Chief Executive Officer & Director Marc Deschamps Chairman Nicolas Gaudin de Saint Remy Director