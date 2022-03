Group SFIT : accord de distribution avec le groupe EET

Group SFIT annonce la signature d'un accord de distribution en Scandinavie avec le groupe EET, l'un des leaders de la distribution de produits informatiques en Europe. L'accord porte sur l'ensemble du territoire de la Scandinavie (Danemark, Norvège, Suède et Finlande).



Territoire à fort pouvoir d'achat, la Scandinavie est un marché cible pour Group SFIT.



L'accord signé entre Group SFIT et EET s'est traduit par une première commande de 3.000 unités composées de tablettes et de PC de la marque Thomson Computing (gamme NEO Touch et NEO classic située entre 300 et 500 euros). Grace à son modèle time to market, Group SFIT s'est engagé à livrer cette première commande sous quatre mois.



Le groupe EET opère sur 24 marchés et propose plus de 1 100 marques. En Scandinavie, le groupe fourni des produits électronique grand public à plus de 32 000 clients parmi lesquels des enseignes de grande distribution telles que Fnac et e-commerce telles que Elkjop.



