Groupe Sfit : change de nom et devient 'Metavisio'

Groupe Sfit a annoncé mercredi qu'il allait changer de nom pour devenir 'Metavisio', une décision destinée à accompagner son développement à l'international.



L'entreprise française - qui commercialise des ordinateurs portables sous la marque Thomson Computing - indique que ses actionnaires ont approuvé à l'unanimité ce changement de dénomination sociale lors d'une assemblée générale qui s'est tenue lundi.



Le leader français du segment des ordinateurs à moins de 300 euros (avec 36% de parts de marché) rappelle qu'il a renforcé en début d'année son positionnement international avec la signature de plusieurs accords de distribution, notamment au Royaume-Uni, en Europe du Sud et en Scandinavie.



'Dans ce contexte, ce changement de nom, porté par l'ensemble des équipes, prend tout son sens', explique Stéphan Français, son fondateur et directeur général.



Le groupe, qui a récemment publié des résultats financiers 2021 historiques avec un chiffre d'affaires en hausse de 28,5% à 60,8 millions d'euros, s'est donné comme objectif de réaliser cette année un C.A. de l'ordre de 70 millions d'euros, soit une hausse de 15% d'une année sur l'autre.



Après son entrée en Bourse sur Euronext Access+ via cotation directe en décembre dernier, Metavisio compte maintenant transférer ses titres sur Euronext Growth dans les prochains mois.



