ADP : Crédit Suisse dégrade son opinion

Crédit Suisse passe de 'neutre' à 'sous-performance' sur ADP avec un objectif de cours ajusté de 86 à 89 euros, jugeant que les consensus de trafic 2021 et 2022 semblent trop élevés et que les vents contraires réglementaires ne sont pas intégrés dans les cours.



A court terme, des prévisions de trafic sous les consensus amènent le broker à attendre des EBITDA pour 2021 et 2022 (688 et 1.197 millions d'euros respectivement) inférieurs de plus de 10% aux consensus.



'A moyen terme, nous ne pensons pas que le profit opérationnel d'ADP peut durablement revenir à ses niveaux de 2019, étant donnée la probable réduction (à 2%-4,1%) du coût moyen pondéré du capital (WACC) réglementaire', ajoute-t-il.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.