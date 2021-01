ADP : Credit Suisse réduit légèrement sa cible

Credit Suisse maintient sa recommandation de 'sous-performance' sur le titre ADP et réduit légèrement son objectif de cours à 88 euros, contre 89 euros auparavant.



Le bureau d'analyses réduit son EBITDA prévisionnel pour 2021, passant de 688 à 195 ME, afin de prendre en compte la réduction du trafic qui passerait de 57% à 34% du niveau de 2019.



En effet, les perspectives de reprise du trafic aérien sont de plus en plus incertaines, les gouvernements européens resserrant les restrictions, note Credit Suisse.



Le broker prévoit ainsi des 1er et 2e trimestres très faibles pour 2021, à respectivement 10 et 20% de 2019.



