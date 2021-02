ADP : Crédit Suisse réitère son conseil sur le titre

Après les résultats de l'année fiscale 2020, Credit Suisse pense toujours que les attentes consensuelles sur le trafic pour 2021 sont trop élevées.



' La direction a réduit ses orientations pour le trafic de Paris à 35-45% par rapport aux niveaux de 2019. Dans notre analyse du 28 janvier, nous avons réduit nos prévisions à 34 % par rapport aux niveaux de 2019 (37,2 millions de personnes), donc nous ne faisons pas de d'autres changements ' indique l'analyste.



' Nous avons réduit notre Profit Before Tax (PBT) 2021E de - 814 millions d'euros à - 920 millions d'euros suite aux résultats de l'exercice 2020 ' rajoute Credit Suisse. ' Notre EBITDA 2021E de 218 millions d'euros reste en dessous du consensus Visible Alpha de 515 millions d'euros '.



Crédit Suisse confirme son conseil à la vente sur la valeur avec un objectif de cours de 88 E.



