ADP : Stifel dégrade son conseil

Stifel dégrade son conseil sur Aéroports de Paris (ADP) à 'vente', avec un objectif de cours de 75 euros, dans le sillage d'une réduction de 48% de son estimation d'EBITDA 2021 pour l'opérateur aéroportuaire.



Il déclare 'appliquer davantage de prudence à la reprise du trafic étant donnés les nouveaux confinements en Europe et la lenteur de la vaccination, en particulier en France' : pour 2021, il attend un trafic inférieur d'environ 50% aux niveaux d'avant crise.



Le broker s'attend aussi à une augmentation du ratio dette nette sur EBITDA à plus de huit fois à horizon 2022, le conduisant à anticiper une baisse du taux de redistribution à 30% des profits nets (au lieu de 60%) lorsque les paiements de dividendes reprendront.



