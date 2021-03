ADP : Crédit Suisse confirme son conseil

Crédit Suisse estime que le cours de l'action d'ADP a sous-performé. Il n'a augmenté que de 3,6% depuis le rapport du 12 février du bureau d'analyses.



' Nous continuons à penser que le marché surestime la capacité d'ADP à bénéficier de la reprise du trafic. Nous ne modifions pas nos prévisions ni notre objectif de cours dans ce rapport ' indique l'analyste.



Credit Suisse confirme son conseil à sous-performer avec un objectif de cours de 88 E. ' ADP se négocie sur la base d'un ratio VE/EBITDA 2023E de 10,7 fois. ADP se négocie avec une prime par rapport à Aena (9,7 fois) sur l'EV/EBITDA de l'exercice 23, ce que nous considérons comme surprenant compte tenu de la position d'Aena sur le marché ' rajoute le bureau d'études.



' Comme nous l'avons souligné dans notre rapport du 22 février, nous estimons que nos prévisions pour l'exercice 2025E reflètent un rendement de l'EBIT terminal de 5,4% '.



