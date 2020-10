ADP : prévisions en baisse, Crédit Suisse reste neutre

27/10/2020 | 12:26

Crédit Suisse révise à la baisse ses prévisions de trafic pour Aéroport de Paris de 4% et réduit ses prévisions d'Ebitda 2021, passant de 756 à 688 millions d'euros.



Si la direction d'ADP a demandé une augmentation tarifaire de 2,2% en 2021, Crédit Suisse estime 'qu'il sera probablement difficile d'augmenter les tarifs, étant donné les défis auxquels est confronté le secteur aérien.'



En attendant la reprise du trafic aérien - pour l'été 2021 ? - ADP continue de négocier avec ses partenaires sociaux sur la réduction des coûts à long terme. ' Les annonces de réductions de coûts durables pourraient être positives ', estime l'analyste qui maintient sa note ' neutre ' sur le titre, avec un objectif de cours de 86 euros.





