ADP : 23 aéroports signent la charte 'Airports for Trust'

Le Groupe ADP et plusieurs partenaires appartenant au premier réseau aéroportuaire mondial ont signé la Charte 'Airports for Trust', annonce ADP ce matin.



Les signataires - soit 23 des 27 aéroports qui composent le réseau - annoncent leur ambition commune de construire une industrie aéroportuaire plus durable et responsable via une coopération étroite.



La charte porte quatre grandes ambitions : viser la neutralité carbone d'ici à 2030, participer activement à la transition environnementale, promouvoir l'intégration de l'aéroport dans un système de ressources locales et réduire l'empreinte environnementale des projets d'aménagement et de développement des activités aéroportuaires.



'Nous ambitionnons de devenir la première communauté aéroportuaire responsable à l'échelle mondiale', résume Augustin de Romanet, p.d.-g. du Groupe ADP-Aéroports de Paris.



