ADP : 30 lauréats pour le projet de mobilité aérienne urbaine

ADP annonce aujourd'hui qu'une trentaine de lauréats ont été sélectionnés afin de réaliser dès juin 2021 des expérimentations sur la zone de test à l'aérodrome de Pontoise - Cormeilles-en-Vexin, inaugurée le 30 septembre 2020.



Cette sélection s'est opérée dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt international lancé le 1er octobre par le groupe ADP, le groupe RATP ainsi que Choose Paris Region dans le but de 'réunir un écosystème autour de la mobilité aérienne urbaine en Île-de-France.'



Les acteurs sélectionnés vont dorénavant pouvoir partager leurs expertises, identifier des synergies et déployer des tests dans les mois à venir sur l'aérodrome de Pontoise-Cormeilles en Vexin.



Les lauréats ont été sélectionnés dans chacune des 5 composantes du projet :

- véhicules (lauréats : Airbus, Ascendance Flight Technologies, Ehang, H3 Dynamics, Pipistrel, Safran Electronics & Defense, Vertical Aerospace, Volocopter, Zipline)

- opérations (Air France, CAE, Dassault Falcon Services, ESTACA, Helifirst, Helipass)

- infrastructures (Green Motion, IDEMIA I&S, Leosphere, Skyports)

- intégration dans l'espace aérien (Cergy UniversitéetESSEC, ENAC, Internest, M3 Systems, Thales SIX)

- acceptabilité (Bruitparif, École Polytechnique, Envirosuite, Institute of Transportation Studies de l'Université de Californie Berkeley, ONERA, Royal Netherlands Aerospace Centre).





