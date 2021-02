Deutsche Bank a abaissé son objectif de cours de 110 à 106 euros sur le titre ADP, tout en maintenant sa recommandation Conserver. Dans une note sectorielle datant de début décembre, le broker disait s’attendre à ce que les programmes de vaccination jettent les bases de la reprise de l'activité aérienne européenne, avec un fort rebond possible d'ici le second semestre 2021. Bien que le déploiement des vaccins ait (en grande partie) été conforme aux attentes, l'émergence de nouvelles variantes du virus ajoute de la complexité et de l’incertitude concernant la reprise.