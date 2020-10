ADP : baisse de 60,6 % du trafic en septembre

14/10/2020 | 18:00

Le trafic total du Groupe ADP est en baisse de 60,6 % en septembre 2020 par rapport au mois de septembre 2019 avec 9,0 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés.



Pour Paris Aéroport seul, le trafic est en baisse de 74,5 % par rapport au mois de septembre 2019 avec 2,4 millions de passagers accueillis.



À Paris-Charles de Gaulle, seuls les terminaux 2E, 2F et 2AC sont actuellement ouverts afin d'accueillir l'ensemble du trafic commercial de passagers.



Le trafic commercial à Paris-Orly, suspendu temporairement le 1er avril 2020, a repris le 26 juin à partir d'Orly 3, le 13 juillet à partir d'Orly 4 et le 24 août à partir d'Orly 1.



