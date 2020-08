ADP : le titre se replie après une dégradation de broker

28/08/2020 | 10:40

Le titre ADP recule vendredi matin à la Bourse de Paris après un avis négatif de Deutsche Bank, qui considère le groupe français comme l'un des opérateurs aéroportuaires européens les moins bien exposés en perspective d'une reprise potentielle du secteur.



Vers 10h20, l'action ADP se replie de 0,7% et signe ainsi l'une des plus fortes baisses de l'indice SBF 120, qui progresse au même moment de 0,2%.



Dans une note sectorielle, les analystes de Deutsche Bank indiquent avoir ramené leur recommandation sur la valeur de 'achat' à 'conserver' et abaissé leur objectif de cours de 130 à 90 euros.



'D'un point de vue fondamental, nous continuons de considérer l'opérateur aéroportuaire français comme un dossier d'investissement attrayant sur le long terme, du fait de sa bonne exposition au trafic international et au commerce 'premium'', explique le broker.



'Néanmoins, dans le contexte actuel lié au Covid, nous pensons que cette exposition pourrait s'avérer pénalisante en vue d'un redressement de l'activité', explique Deutsche Bank.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.