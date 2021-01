ADP : livre la nouvelle gare de fret 'SC4' à Roissy-CDG

Le Groupe ADP, associé au promoteur GSE Group, annonce la livraison d'une nouvelle gare de fret connectée aux pistes, dénommée 'SC4', pour station cargo n°4.



Implanté au coeur de laCargo Cityde l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, cet ensemble immobilier regroupant environ 23 000 m² d'entrepôts et de bureaux est loué par DSV Air & Sea et par Groupe Europe Handling (GEH).



Le complexe comprend notamment un entrepôtconnecté aux pistes, un bâtiment de bureauxannexes, un parking silototalisant plus de 500 places ainsi qu'un terrain revêtupour le stationnement d'engins de fret.



Conformément à sa stratégie immobilière,le Groupe ADP est investisseursur cette gare de fret.Dans le cadre de cette stratégie, une autre station cargo est en cours de réalisation pourDHLoffrant une surface de 23000m² (livraison prévue en 2021) et deux autres sont en cours d'études :Midipour 12000m² (livraison prévue en 2022) etMonopour 28000m² (livraison prévue en 2023/2024).





