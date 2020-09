ADP : perd 1%, un analyste révise ses prévisions de trafics

25/09/2020 | 17:19

Le titre perd près de 1% à la Bourse de Paris alors que Crédit Suisse a revu à la baisse ses attentes concernant le trafic.



Crédit Suisse persiste dans sa recommandation ' neutre ' et abaisse son objectif de cours à 86 euros, contre 88 précédemment, en raison de la baisse des prévisions de trafic à court terme liée à la crise sanitaire actuelle.



En s'appuyant sur plusieurs analyses sectorielles, Crédit Suisse revoit à la baisse ses attentes concernant le trafic. En 2021 et 2022, le trafic devrait atteindre respectivement 59% et 75% du trafic de 2019.



Les voyages d'affaires ne sont pas épargnés par la crise : ' En 2021 et 2022, nous prévoyons qu'ils soient respectivement 70% et 45% inférieurs aux niveaux de 2019 ', estime le broker.



Crédit Suisse estime toutefois que la récupération du trafic d'ADP surpassera celle de l'AF-KLM, et continue de prévoir un peu plus de 110 millions de passagers en 2025.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.