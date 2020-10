ADP: trafic de passagers en septembre et prolongation de l'alliance HubLink

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En septembre 2020, le trafic total du Groupe ADP est ressorti en baisse de 60,6 % par rapport à septembre 2019 avec 9 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Pour Paris Aéroport seul, le trafic est en baisse de 74,5 % par rapport au mois de septembre 2019 avec 2,4 millions de passagers accueillis. Depuis le début de l'année, le trafic du Groupe ADP est en baisse de 61,8 % avec un total de 72,3 millions de passagers accueillis, dont 27,8 millions pour Paris aéroport (-66,3%).À Paris-Charles de Gaulle, seuls les terminaux 2E, 2F et 2AC sont actuellement ouverts afin d'accueillir l'ensemble du trafic commercial de passagers. Le trafic commercial à Paris-Orly, suspendu temporairement le 1er avril 2020, a repris le 26 juin à partir d'Orly 3, le 13 juillet à partir d'Orly 4 et le 24 août à partir d'Orly 1.Par ailleurs, le Groupe ADP a annoncé la prolongation pour un an de l'alliance HubLink avec Royal Schiphol Group."Le contexte actuel d'incertitude résultant de la crise liée à la Covid-19 rend nécessaire un report de la décision sur l'avenir de cette alliance", a déclaré le groupe dans un communiqué.Aéroports de Paris et NV Luchthaven Schiphol (Royal Schiphol Group), qui opère l'aéroport d'Amsterdam Schiphol, avait conclu conclu fin 2008, pour 12 ans, un accord-cadre de coopération industrielle et de prise de participations croisées à hauteur de 8 % du capital. Une alliance alors baptisée "Hublink".