Aéroports parisiens: le trafic reste très faible en septembre

Paris (awp/afp) - Le trafic des aéroports parisiens a atteint en septembre 25% de son niveau d'un an plus tôt, avec un impact encore plus important sur les liaisons internationales en raison des restrictions de circulation liées à la crise du coronavirus, a annoncé mercredi Groupe ADP.

Les aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle et d'Orly ont accueilli en tout 2,4 millions de passagers, selon un communiqué du gestionnaire aéroportuaire.

Ces chiffres sont en recul par rapport à ceux du mois d'août où le trafic avait atteint un peu plus de 30% du niveau d'il y a un an avec 3,2 millions de passagers accueillis.

Le trafic international (hors Europe) est en recul de 82,6% sur l'ensemble des régions: Amérique du Nord (-93%), Asie-Pacifique (-92,4%), Amérique Latine (-91,2%), Moyen-Orient (-84,7%), Afrique (-74,5%). Les liaisons avec les Dom-Com (départements et collectivités d'outre-mer) sont les moins affectées avec une baisse de 41,1% par rapport à 2019.

Le trafic France est en baisse de près de 46%, et la chute est de 76,6% pour l'Europe.

Depuis le début de l'année, le trafic de Paris Aéroport est en diminution de 66,3% avec un total de 27,8 millions de passagers accueillis.

Le trafic total du Groupe ADP est en baisse de 60,6% sur un an en septembre, avec 9 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés à travers notamment le groupe turc TAV Airports, le groupe indien GMR Airports et les aéroports de Santiago du Chili et d'Amman, selon le communiqué.

Le transport aérien est un des secteurs les plus durement touchés par les restrictions de circulation liées à la crise du coronavirus. L'Association internationale du transport aérien (Iata) évalue la baisse du trafic pour 2020 à 66%.

afp/rp