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GROUPE ADP

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Groupe ADP : ADP prend acte de l'absence de signature conjointe de 3 accords par les organisations syndicales

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05/11/2020 | 18:36

5 novembre (Reuters) - AEROPORTS DE PARIS SA:

* LE GROUPE ADP PREND ACTE DE LA DÉCISION DE LA MAJORITÉ DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE NE PAS SIGNER L'ENSEMBLE DES TROIS ACCORDS

* LE RÉTABLISSEMENT DU TRAFIC AÉRIEN AU NIVEAU DE CELUI DE 2019 EST ATTENDU À LA FIN DE LA PÉRIODE COMPRISE ENTRE 2024 ET 2027

* CES PROJETS D'ACCORDS CONTENAIENT DES ENGAGEMENTS FORMELS EN MATIÈRE DE MAINTIEN DE L'EMPLOI ET DE PRÉSERVATION DES COMPÉTENCES

* EN PARTICULIER, UNE "CLAUSE DE GARANTIE DE L'EMPLOI" FAISAIT OBSTACLE À TOUT LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCONOMIQUE DE 2021 À 2023 DANS LA MAISON MÈRE

* CES ENGAGEMENTS ÉTAIENT GARANTIS PAR LA SIGNATURE DE CES TROIS ACCORDS DONT IL A ÉTÉ INDIQUÉ DÈS LE DÉBUT DES NÉGOCIATIONS QU'ILS FORMAIENT UN ENSEMBLE COHÉRENT ET INDISSOCIABLE

* L'ABSENCE DE SIGNATURE CONJOINTE DE CES TROIS ACCORDS IMPOSERA QUE LES MESURES NÉCESSAIRES SOIENT PRISES POUR ADAPTER LE MODÈLE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DE L'ENTREPRISE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


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CA 2020 2 308 M 2 729 M -
Résultat net 2020 -739 M -874 M -
Dette nette 2020 7 601 M 8 987 M -
PER 2020 -11,3x
Rendement 2020 -
Capitalisation 8 856 M 10 369 M -
VE / CA 2020 7,13x
VE / CA 2021 4,76x
Nbr Employés 25 018
Flottant 26,6%
Graphique GROUPE ADP
Durée : Période :
Groupe ADP : Graphique analyse technique Groupe ADP | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique GROUPE ADP
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 18
Objectif de cours Moyen 91,29 €
Dernier Cours de Cloture 89,50 €
Ecart / Objectif Haut 62,0%
Ecart / Objectif Moyen 2,00%
Ecart / Objectif Bas -16,2%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Augustin Pascal de Romanet de Beaune Chairman & Co-Chief Executive Officer
Edward Rodolphe Paul Arkwright Co-Chief Executive Officer
Fernando Echegaray del Pozo Deputy Chief Executive Officer-Operations
Philippe Pascal Deputy CEO-Finance, Strategy & Administration
Gilles Lévêque Chief Technologic Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
GROUPE ADP-49.18%10 369
AENA S.M.E., S.A.-26.74%21 938
SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO., LTD.-14.87%18 639
SYDNEY AIRPORT LIMITED-31.52%11 450
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED-19.09%7 035
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACÍFICO, S.A.B. DE C.V.-18.32%4 565
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