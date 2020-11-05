Groupe ADP : ADP prend acte de l'absence de signature conjointe de 3 accords par les organisations syndicales

5 novembre (Reuters) - AEROPORTS DE PARIS SA:
* LE GROUPE ADP PREND ACTE DE LA DÉCISION DE LA MAJORITÉ DES
ORGANISATIONS SYNDICALES DE NE PAS SIGNER L'ENSEMBLE DES TROIS
ACCORDS
* LE RÉTABLISSEMENT DU TRAFIC AÉRIEN AU NIVEAU DE CELUI DE
2019
EST ATTENDU À LA FIN DE LA PÉRIODE COMPRISE ENTRE 2024 ET 2027
* CES PROJETS D'ACCORDS CONTENAIENT DES ENGAGEMENTS FORMELS
EN
MATIÈRE DE MAINTIEN DE L'EMPLOI ET DE PRÉSERVATION DES
COMPÉTENCES
* EN PARTICULIER, UNE "CLAUSE DE GARANTIE DE L'EMPLOI"
FAISAIT
OBSTACLE À TOUT LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCONOMIQUE DE 2021 À
2023 DANS LA MAISON MÈRE
* CES ENGAGEMENTS ÉTAIENT GARANTIS PAR LA SIGNATURE DE CES
TROIS
ACCORDS DONT IL A ÉTÉ INDIQUÉ DÈS LE DÉBUT DES NÉGOCIATIONS
QU'ILS FORMAIENT UN ENSEMBLE COHÉRENT ET INDISSOCIABLE
* L'ABSENCE DE SIGNATURE CONJOINTE DE CES TROIS ACCORDS
IMPOSERA
QUE LES MESURES NÉCESSAIRES SOIENT PRISES POUR ADAPTER LE MODÈLE
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DE L'ENTREPRISE
Texte original sur Eikon
Pour plus de détails, cliquez sur
(Gdansk Newsroom)