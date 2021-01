Groupe ADP : ADP scrute un rebond estival après une chute de 60,4% de son trafic en 2020

(Actualisation: commentaires du directeur financier sur les perspectives 2021)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant aéroportuaire Groupe ADP a confirmé lundi s'attendre à une reprise très progressive du trafic dans ses aéroports en 2021 dans un contexte sanitaire toujours incertain.

Le concessionnaire des plateformes parisiennes de Roissy et Orly, également présent en Turquie, au Chili, à Amman et en Inde, a confirmé ses prévisions établies en novembre dernier, à savoir un trafic 2021 compris entre 45% et 55% du niveau atteint en 2019.

"Nous nous laissons ainsi de la marge entre une vision pessimiste et une vision plus optimiste", a déclaré Philippe Pascal, le directeur financier d'ADP, lors d'une conférence téléphonique.

En dépit de nouvelles restrictions sanitaires, le mois de décembre s'est avéré légèrement meilleur que prévu dans les aéroports parisiens, grâce notamment à la bonne tenue des liaisons vers l'Outre-Mer, a précisé le directeur financier. Cependant, le groupe ne prévoit pas de véritable reprise des vols internationaux avant le mois de juin et compte sur la saison estivale pour retrouver "une bonne tenue" des chiffres de trafic, selon le directeur financier.

En 2020, le trafic d'ADP a chuté de 60,4% avec un total de 96,3 millions de passagers accueillis dans l'ensemble des aéroports gérés par le groupe.

Pour les seuls aéroports parisiens, le trafic s'est inscrit en recul de 69,4%, à 33,1 millions de passagers l'année dernière. Dans le détail, le nombre de passagers accueillis par Paris Aéroports a baissé de 62,2% au premier semestre et de 76,1% au second semestre.

