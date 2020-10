Groupe ADP : ADP table sur un repli de 2,3 à 2,6 mds d'euros de son chiffre d'affaires en 2020

(Actualisation: précisions sur le chiffre d'affaires de l'exercice 2019 et celui attendu en 2020, commentaires du directeur financier sur le trafic passagers fin septembre et début octobre, sur les perspectives de trafic pour début 2021 et sur la mise en place à Paris de tests de diagnostic du Covid-19, réaction en Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Groupe ADP, le concessionnaire des aéroports de Roissy-CDG et Orly, a prévenu vendredi que son chiffre d'affaires devrait accuser une baisse comprise entre 2,3 milliards et 2,6 milliards d'euros en 2020 par rapport à 2019 et a abaissé ses hypothèses de trafic à Paris pour l'année en cours, en raison de la pandémie de coronavirus.

Le groupe avait publié en 2019 un chiffre d'affaires total de 4,70 milliards d'euros, laissant ainsi attendre des revenus compris entre 2,1 et 2,4 milliards d'euros cette année, en baisse de 49% à 55% selon les calculs de l'agence Agefi-Dow Jones.

"La recrudescence de l'épidémie en France et en Europe nous amène à revoir à la baisse nos hypothèses de trafic pour Paris Aéroport en 2020 de -63% à une fourchette de -65% à -70% par rapport à 2019", a indiqué le PDG du groupe, Augustin de Romanet, cité dans un communiqué.

Fort repli du trafic passagers fin septembre et début octobre

Les aéroports parisiens ont connu un "nouveau fort repli" du trafic fin septembre et début octobre, a prévenu le directeur financier du groupe, Philippe Pascal, à l'occasion d'une conférence téléphonique avec des analystes. Entre le 1er et le 20 octobre, le trafic passagers de Paris Aéroport a plongé de 75,9% par rapport à la même période de 2019. Pour l'ensemble du groupe, la baisse atteint 60,1%.

Le trafic sur les plateformes parisiennes devrait rester "très faible" au début de 2021, a ajouté Philippe Pascal. "La question est de savoir quel sera le niveau de la reprise", attendue à partir de fin mars ou début avril, a poursuivi le dirigeant. "Nous attendons clairement une reprise globale" mais il est encore trop tôt pour la chiffrer, a-t-il expliqué.

Philippe Pascal a par ailleurs confirmé qu'après l'obtention des autorisations administratives, le groupe était prêt à mettre en place sur ses plateformes parisiennes des tests antigéniques rapides visant à détecter une contamination au coronavirus. Ces tests, dont les résultats sont obtenus en 20 minutes, devraient être mis en place lundi prochain ou au plus tard fin octobre, a précisé Philippe Pascal.

Chiffre d'affaires en baisse de 52,7% sur neuf mois

Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires consolidé de Groupe ADP s'est replié de 52,7%, à 1,67 milliard d'euros contre 3,53 milliards d'euros pour la même période de 2019.

Groupe ADP a notamment été pénalisé par la chute de 66,3% du trafic passagers à Roissy et Orly sur les neuf premiers mois de l'année, à 27,8 millions de passagers. Le trafic pour l'ensemble du groupe a chuté de 61,8% à 72,3 millions de passagers.

Selon le consensus établi par Facstet, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 1,68 milliard d'euros pour les neuf premiers mois de 2020.

Concernant ses perspectives au-delà de 2020, Groupe ADP a confirmé son objectif d'un ratio dette nette sur excédent brut d'exploitation (EBITDA) de l'ordre de 6 à 7 fois d'ici à fin 2022. A la fin

Le groupe a également confirmé que le trafic de Paris Aéroport pourrait revenir au niveau atteint en 2019 à la fin de la période comprise entre 2024 et 2027.

A 10h30, l'action ADP gagnait 1,4% à 87,80 euros, dans un marché parisien en hausse de 0,9%.

