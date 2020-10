Groupe ADP : ADP table sur un repli de 2,3 mds à 2,6 mds d'euros de son chiffre d'affaires en 2020

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Groupe ADP, le concessionnaire des aéroports de Roissy-CDG et Orly, a annoncé vendredi que son chiffre d'affaires devrait accuser une baisse comprise entre 2,3 milliards et 2,6 milliards d'euros en 2020 par rapport à 2019 et a abaissé ses hypothèses de trafic à Paris pour l'année en cours, en raison de la pandémie de coronavirus.

"La recrudescence de l'épidémie en France et en Europe nous amène à revoir à la baisse nos hypothèses de trafic pour Paris Aéroport en 2020 de -63% à une fourchette de -65% à -70% par rapport à 2019", a indiqué le PDG du groupe, Augustin de Romanet, cité dans un communiqué.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires consolidé de Groupe ADP s'est replié de 52,7%, à 1,67 milliard d'euros contre 3,53 milliards d'euros pour la même période de 2019.

Groupe ADP a notamment été pénalisé par la chute de 66,3% du trafic passagers à Roissy et Orly sur les neuf premiers mois de l'année, à 27,8 millions de passagers. Le trafic pour l'ensemble du groupe a chuté de 61,8% à 72,3 millions de passagers.

Selon le consensus établi par Facstet, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 1,68 milliard d'euros pour les neuf premiers mois de 2020.

Concernant ses perspectives au-delà de 2020, Groupe ADP a confirmé son objectif d'un ratio dette nette sur excédent brut d'exploitation (EBITDA) de l'ordre de 6 à 7 fois d'ici à fin 2022.

Le groupe a également confirmé que le trafic de Paris Aéroport pourrait revenir au niveau atteint en 2019 à la fin de la période comprise entre 2024 et 2027.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV

(Julien Marion a contribué à cet article)

COMMUNIQUES FINANCIERS D'AEROPORTS DE PARIS:

Finance Actionnariat, agenda

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

October 23, 2020 02:19 ET (06:19 GMT)