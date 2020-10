Groupe ADP : Aéroports de Paris SA - le Groupe ADP annonce la prolongation pour un an de l'alliance HubLink avec Royal Schiphol Group

COMMUNIQUE DE PRESSE

Tremblay-en-France, le 14 octobre 2020

Le Groupe ADP annonce la prolongation pour un an de l'alliance HubLink avec Royal Schiphol Group

Aéroports de Paris et NV Luchthaven Schiphol (Royal Schiphol Group), qui opère l'aéroport d'Amsterdam Schiphol, ont conclu fin 2008, pour 12 ans, un accord-cadre de coopération industrielle et de prise de participations croisées à hauteur de 8 % du capital. L’alliance a été dénommée « Hublink ».

Le contexte actuel d'incertitude résultant de la crise liée à la Covid-19 rend nécessaire un report de la décision sur l'avenir de cette alliance.

Aéroports de Paris, après autorisation de son conseil d'administration, annonce devoir prochainement signer un avenant afin de prolonger cette alliance pour une durée d'un an, jusqu'au 30 novembre 2021.

