Groupe ADP : Des résultats annuels 2020 marqués par la pandémie de Covid-19

Résultats annuels 2020 [1] du Groupe ADP



- Trafic du Groupe ADP [2] : baisse de - 60,4 % [3] , à 96,3 millions de passagers (hors trafic d'Istanbul Atatürk et hors trafic des aéroports de GMR en 2019) ;

- Trafic de Paris Aéroport (Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly) : - 69,4 % à 33,1 millions de passagers ;

- Chiffre d'affaires consolidé en baisse de - 54,5 % à 2 137 millions d'euros, du fait d'un impact important de la pandémie de Covid-19 sur le chiffre d'affaires des activités aéronautiques et commerciales à Paris et celui de TAV Airports et d'AIG à l'international ;

- EBITDA [4] positif à + 168 millions d'euros, en baisse de - 1 604 millions d'euros (- 90,5 %), du fait de la forte baisse du chiffre d'affaires compensée partiellement par la mise en œuvre d'un plan d'optimisation opérationnel et financier engagé dans l'ensemble du groupe (baisse du total des charges courantes de 1 023 millions d'euros, principalement sous l'impulsion du plan d'optimisation engagé de 668 millions d'euros, dans la fourchette annoncée de 650 à 700 millions d'euros [5] , et liée pour le reste aux effets de la baisse d'activité) ;

- Dépréciations sur des actifs [6] pour un montant de 378 millions d'euros (en RNPG), avec un impact de 423 millions d'euros sur le résultat opérationnel courant (avant impôts) ;

- Résultat opérationnel courant à - 1 123 millions d'euros, en baisse de - 2 217 millions d'euros ;

- Résultat net part du Groupe à - 1 169 millions d'euros, en baisse de - 1 757 millions d'euros

(en millions d'euros - sauf indications contraires) 2020 (1) (2) 2019 (1) 2020 / 2019 Chiffre d'affaires 2 137 4 700 - 2 563 M€ - 54,5 % EBITDA 168 1 772 - 1 604 M€ - 90,5 % Résultat opérationnel courant (2) (1 123) 1 094 - 2 217 M€ N/A Résultat net part du Groupe (1 169) 588 - 1 757 M€ N/A CA/Pax Paris (€) (3) 19,1 € 19,7 € - - 3,0 % Dette financière nette (4) (7 484) (5 392) - 2 092 M€ + 40,5 %

(1) Ces données prennent en compte la consolidation par intégration globale des comptes de Société de Distribution Aéroportuaire et de Relay@ADP depuis avril 2019.

(2) Le Groupe ADP a comptabilisé les résultats de GMR Airports par mise en équivalence à hauteur de 24,99 % entre mars et juin 2020 puis à hauteur de 49 % à partir de juillet 2020 (sur les prises de participation dans la société GMR Airports voir les communiqués de presse des 20 et 26 février 2020, et du 7 juillet 2020).

(3) Chiffre d'affaires des boutiques côté pistes divisé par le nombre de passagers au départ (CA/Pax

(4) La méthode de calcul de la dette financière nette a été modifiée entre 2019 et 2020. En 2020, la méthode appliquée est la suivante : 'dette brute diminuée des dérivés actifs de couverture de juste valeur, de la trésorerie et équivalents de trésorerie et des liquidités soumises à restriction', tandis que pour 2019 la méthode appliquée était la suivante : 'dette brute diminuée des créances et comptes-courants sur les entreprises mises en équivalence, des dérivés actifs de couverture de juste valeur, de la trésorerie et équivalents de trésorerie et des liquidités soumises à restriction'. A titre de comparaison, la dette financière nette au 31 décembre 2019, figurant en page 5 du communiqué de presse du 10 février 2020 sur les résultats annuels 2019, s'élevait à 5 254 millions d'euros .

Augustin de Romanet, Président-directeur général, a déclaré : « L'année 2020 a été marquée par la pandémie de Covid-19 avec un fort impact sur l'ensemble des activités du groupe dès le mois de mars. Le trafic total du Groupe ADP s'établit à 96,3 millions de passagers pour l'année 2020, en baisse de 60,4 % par rapport à 2019, prenant en compte l'intégration du trafic depuis mars de GMR Airports dont la prise de participation ouvre la voie à un nouveau partenariat industriel, relais de croissance pour le futur. Le trafic de Paris Aéroport s'élève à 33,1 millions de passagers en recul de 69,4 %. Le groupe est parvenu à maintenir un EBITDA positif à 168 millions d'euros grâce aux effets d'un plan d'optimisation engagé sur l'ensemble du groupe. Le résultat net part du Groupe s'établit à - 1 169 millions d'euros, en baisse de 1 757 millions d'euros, du fait notamment de la baisse du chiffre d'affaires et de dépréciations.

Le Groupe ADP a réussi à accroître sa qualité de service, sa notation extra financière et à préserver son chiffre d'affaires par passager dans les commerces parisiens. Le groupe a, depuis le mois d'août, stabilisé sa trésorerie à un niveau élevé, permettant d'envisager sereinement l'année 2021. Il poursuit son plan de stabilisation financière en mettant en particulier en œuvre un accord de rupture conventionnelle collective signé le 9 décembre 2020. Il anticipe un retour au niveau de trafic de 2019 à Paris entre 2024 et 2027. Le Groupe ADP confirme l'objectif d'un ratio dette financière nette/EBITDA de 6x à 7x d'ici fin 2022, permettant de fonder les bases d'une nouvelle dynamique de développement en France et à l'international. »

[1] Ce communiqué de presse présente les résultats consolidés arrêtés par le conseil d'administration du 17 février 2021 et examinés par le comité d'audit du 12 février 2021. Les procédures d'audit des commissaires aux comptes ont été effectuées et le rapport d'audit sur la certification des comptes reste en cours d'élaboration. Les extraits de comptes présentés ci-après sont des projets de comptes. [2] Trafic du groupe @100%. Le trafic du groupe @100% intègre le trafic des aéroports de Delhi International Airport Limited (DIAL), Hyderabad International Airport Limited (GHIAL) et Mactan-Cebu International Airport à compter du 1er mars 2020. Pour information, en prenant en compte le trafic de l'aéroport d'Istanbul Atatürk en 2019, le trafic du groupe @100 % est en baisse de 62,8 % en 2020. Hors intégration des aéroports de GMR Airports à compter du 1er mars 2020, la baisse du trafic groupe serait de 69,8 % en 2020. [3] Sauf indication contraire, les pourcentages mentionnés comparent les données de l'exercice 2020 aux données équivalentes de l'exercice 2019. [4] Chiffre d'affaires et autres produits ordinaires diminués des achats et charges courantes opérationnelles hors amortissements/dépréciations d'actifs corporels / incorporels. [5] Cf. Communiqué de presse du 23 octobre 2020 'Chiffre d'affaires des 9 premiers mois de l'année 2020'. [6]Actifs incorporels (y compris goodwill), actifs corporels, stocks, titres et prêts envers les sociétés mises en équivalence autres que des créances. Télécharger le communiqué pour plus de contenu