Groupe ADP : Information financière des 9 premiers mois de l'année 2020

Prochains évènements

Une conférence téléphonique se tiendra ce jour à 8h30 (heure de Paris) et sera retransmise en direct sur notre site internet. La présentation est disponible sur le site internet : finance.groupeadp.fr

Audiocast disponible sur notre site internet : Audiocast en anglais

Ecoute en direct

Depuis la France : + 33 (0) 1 70 37 71 66 o Depuis les Etats-Unis : +1 212 999 6659

o Depuis l'international : +44 (0) 20 3003 2666

o Mot de passe : ADP

Prochaine publication de trafic :

Vendredi 16 novembre 2020 : Trafic du mois d'octobre 2020

Prochaine publication des résultats :

: Mercredi 17 février 2021 (après fermeture des marchés) : Résultats annuels 2020



Déclarations prospectives

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout autre pays.

Des informations prospectives (y compris, le cas échéant, des prévisions et des objectifs) sont inclues dans cette présentation. Ces informations prospectives sont fondées sur des données, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables à la date de diffusion du présent document mais qui peuvent cependant s'avérer inexactes et sont, en tout état de cause, sujettes à des risques. Il n'existe donc aucune certitude que les évènements prévus auront lieu ou que les résultats attendus seront effectivement obtenus. Des informations détaillées sur ces risques potentiels et incertitudes susceptibles d'entrainer des différences entre les résultats envisagés et ceux effectivement obtenus sont disponibles dans le document de référence déposé auprès de l'autorité française des marchés financiers le 23 mars 2020 sous le numéro D.20-0159, consultable en ligne sur le site internet de l'AMF à l'adresse www.amf-france.orgou celui d'Aéroports de paris à l'adresse www.parisaeroports.fr. Aéroports de Paris ne s'engage pas et n'a pas l'obligation de mettre à jour les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document pour refléter les faits et circonstances postérieurs à la date de cette présentation.

Contact Relations Investisseurs

Audrey Arnoux : + 33 6 61 27 07 39 / + 33 1 74 25 70 64 - invest@adp.fr

Contact presse

Lola Bourget : + 33 1 74 25 23 23

Le Groupe ADP aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2019, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport, plus de 108 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,2 millions de tonnes de fret et de courrier et près de 127 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2019, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 4 700 millions d'euros et le résultat net à 588 millions d'euros.

