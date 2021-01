Groupe ADP : Le Groupe ADP et GSE inaugurent la « SC4 », une nouvelle station cargo installée...

Le Groupe ADP, en tant qu'aménageur et investisseur, et le promoteur GSE Group, ont livré une nouvelle gare de fret connectée aux pistes, dénommée 'SC4' pour station cargo n°4. Implanté au cœur de la Cargo City de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, cet ensemble immobilier regroupant environ 23 000 m² d'entrepôts et de bureaux est loué par DSV Air & Sea et par Groupe Europe Handling (GEH).



Conçue par le cabinet Aotu Architecture, cette installation cargo de dernière génération comprend notamment :

- un entrepôtconnecté aux pistes, pour le dédouanement de marchandises à haute valeur ajoutée, avec des bureaux d'accompagnement en mezzanine. Cet entrepôt sera certifié HQE Excellent ;

- un bâtiment de bureaux annexes, destiné aux équipes commerciales et administratives, qui vise aussi une certification HQE Excellent et une labellisation Énergie Carbone E+C- ;

- un parking silo de 475 places VL et un parking visiteurs au sol de 31 places VL et 10 places PL ;

- un terrain revêtu pour le stationnement d'engins de fret.ette station cargo constitue une étape supplémentaire dans le développement de la ' Cargo City ' (zone cargo) de Paris-Charles de Gaulle qui abrite plus de 700 000 m² de bâtiments dédiés aux seules activités cargo et fret sur la plateforme aéroportuaire

Conformément à sa stratégie immobilière, le Groupe ADP est investisseursur cette gare de fret. Dans le cadre de cette stratégie, une autre station cargo est en cours de réalisation pour DHL offrant une surface de 23 000 m² (livraison prévue en 2021) et deux autres sont en cours d'études : Midi pour 12 000 m² (livraison prévue en 2022) et Mono pour 28 000 m² (livraison prévue en 2023/2024).



À cette occasion, Serge Grzybowski, directeur de l'immobilier du Groupe ADP, a déclaré : « à l'instar des autres projets immobiliers liés au fret aérien sur lesquels nous investissons, cette station cargo frontière bénéficie d'un accès direct aux aires avions et contribue à accroître la compétitivité et l'attractivité de la Cargo City de Paris-Charles de Gaulle. Celle-ci montre une belle capacité de résilience depuis le début de la crise liée au Covid-19 et, grâce à cette installation ultra-moderne, nos clients DSV et GEH disposeront d'un outil de travail très performant. »



Et Damien Vernier, directeur commercial France chez GSE, d'ajouter : « ce projet réunit en un seul lieu trois domaines de compétences que GSE maîtrise parfaitement grâce à ses équipes d'experts : une surface logistique, cœur de métier de GSE, permettant d'offrir aux utilisateurs une modularité et un confort optimal pour les salariés ; un espace tertiaire de niveau siège social doté d'une architecture épurée et de qualité ; et un parking silo permettant une rationalisation de l'occupation du site. Nous sommes fiers d'avoir accompagné Groupe ADP dans la conception et la réalisation de ce projet, et d'avoir su répondre aux besoins de DSV et GEH tout au long du chantier. »



Données techniques :

- Aménageur et investisseur : Groupe ADP

- Promoteur : GSE

- Architecte : Aotu Architecture Ltd

- Utilisateurs à la livraison: DSV Air & Sea et Groupe Europe Handling

- Emprise foncière : 5,8 hectares

- Surface totale des bâtiments : 23 066 m², dont : 18 903 m² pour la station cargo et 4 163 m² de bâtiment de bureaux (R+3)

- Début des travaux : juillet 2019

- Achèvement des travaux et livraison : décembre 2020