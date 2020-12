Groupe ADP : Trafic du mois de novembre 2020

[1]

[1]

[2]

[3]

[4]

[1] Trafic du groupe @100%. Le trafic du groupe @100% ne prend pas en compte le trafic de l'aéroport d'Istanbul Atatürk en 2019 et intègre le trafic des aéroports de Delhi International Airport Limited (DIAL), Hyderabad International Airport Limited (GHIAL) et Mactan-Cebu International Airport à compter du 1er mars 2020. Pour information, en prenant en compte le trafic de l'aéroport d'Istanbul Atatürk en 2019, le trafic du groupe @100 % est en baisse de 63,6 % depuis le début de l'année. Hors intégration des aéroports de GMR Airports à compter du 1er mars 2020, la baisse du trafic groupe serait de 69,3 % depuis le début de l'année et de 80,2 % sur le mois de novembre.

[2] Suite à la mise en œuvre du programme de rachat d'actions de TAV Airports, le Groupe ADP détient 46,38 % du Groupe TAV Airports depuis le 30 septembre 2020 (contre 46,12 % précédemment). [3]Voir le communiqué de presse du 8 avril 2019. Le trafic d'Istanbul Atatürk est pris en compte jusqu'au 6 avril 2019, date à laquelle les vols commerciaux d'Istanbul Atatürk ont été transférés vers le nouvel aéroport d'Istanbul. [4]Voir les communiqués de presse des 20 et 26 février 2020, et du 7 juillet 2020 sur la prise de participation dans la société GMR Airports.

À Paris-Charles de Gaulle, seuls les terminaux 2E (halls K et L) et 2F sont actuellement ouverts afin d'accueillir l'ensemble du trafic commercial de passagers. Le terminal 2AC, fermé depuis le 1er décembre, rouvrira à partir du 17 décembre. À Paris- Orly, Orly 3 et Orly 4 sont ouverts au trafic passagers. Orly 4, fermé depuis le 19 novembre, est de nouveau ouvert depuis le 10 décembre. Orly 1B, fermé depuis le 11 novembre, rouvrira à partir du 16 décembre.S'agissant des plates-formes du Groupe ADP à l'international, et concernant l'activité commerciale régulière, l'ensemble des aéroports sont ouverts à tout type de vols commerciaux, certaines restrictions locales pouvant néanmoins s'appliquer. Les aéroports de Delhi et d'Hyderabad, notamment, sont ouverts pour des vols domestiques et pour des liaisons commerciales internationales régulières se limitant aux pays avec lesquels l'Inde a signé des accords bilatéraux.t :- Le trafic international (hors Europe) est en recul (- 85,4 %) du fait d'une décroissance de l'ensemble des faisceaux : Asie-Pacifique (- 94,8 %), Amérique du Nord (- 93,1 %), Amérique Latine (- 90,3 %), Moyen-Orient (- 85,9 %), Afrique (- 78,3 %), DROM-COM (- 68,6 %) ;- Le trafic Europe (hors France) est en diminution de 90,8 % ;- Le trafic France est en décroissance de 84,1 % ;- Le nombre de passagers en correspondance est en recul de 86,7 %. Le taux de correspondance de Paris Aéroport s'est établi à 26,6 %, en hausse de 1,4 point par rapport à novembre 2019.Depuis le début de l'année, le trafic du Groupe ADPest en baisse de 61,0 % avec un total de 88,2 millions de passagers accueillis.Depuis le début de l'année, le trafic de Paris Aéroport est en diminution de 68,9 % avec un total de 31,1 millions de passagers. Le nombre de passagers en correspondance est en diminution de 68,5 %. Le taux de correspondance s'établit à 23,2 %, en hausse de 0,6 point.Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,4 % du capital, est en baisse de 67,1 % sur le mois de novembre 2020 et en baisse de 74,4 % depuis le début de l'année. Pour mémoire, les vols commerciaux d'Istanbul Atatürk ont été transférés vers le nouvel aéroport d'Istanbul depuis le 6 avril 2019. Hors Istanbul Atatürk, le trafic de TAV Airports est en baisse de 69,5 % depuis le début de l'année.Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en baisse de 74,6 % sur le mois de novembre 2020 et en décroissance de 65,5 % depuis le début de l'année.Le trafic d'Amman, dont le Groupe ADP détient 51 % du capital, est en baisse de 83,0 % sur le mois de novembre 2020 et en décroissance de 76,8 % depuis le début de l'année.Le trafic de GMR Airports, dont le Groupe ADP détient 49 % du capitaldepuis le mois de juillet 2020, est en baisse de 62,4 % sur le mois de novembre 2020.