Groupe ADP : le trafic a chuté de 67% sur un an en janvier

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant aéroportuaire Groupe ADP a fait part mardi d'une chute de 67% de son trafic en janvier par rapport au même mois de 2020, alors que les mesures de confinement continuent de restreindre l'activité des compagnies aériennes dans le monde.

Le groupe a indiqué qu'il avait accueilli 8,5 millions de passager le mois dernier dans ses aéroports. Le trafic a notamment chuté de 74% dans les seuls aéroports parisiens (Roissy et Orly), avec 2,1 millions de passagers accueillis.

ADP a également enregistré une forte baisse de son trafic à l'étranger. GMR Airports, à la tête de trois aéroports en Inde et aux Philippines et dont ADP détient 49% du capital, a subi une chute de 54% son trafic en janvier. Le trafic a également plongé de 72% chez TAV Airports, qui exploite notamment des aéroports en Turquie et dont ADP est actionnaire à 46,4%.

-Jérôme Batteau, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 99; jbatteau@agefi.fr ed: TVA

February 16, 2021 12:42 ET (17:42 GMT)