Airwell : le titre monte, un analyste initie à l'achat

Airwell grimpe en Bourse ce mardi dans le sillage d'une note d'Invest Securities, qui initie ce jour la couverture du titre avec une opinion d'achat et un objectif de cours de six euros.



Vers 12h15, le titre du fabricant de matériel de chauffage et de climatisation progresse de 3,5% alors que l'indice CAC des petites et moyennes capitalisations recule au même moment de 0,3%.



L'action s'inscrit désormais en hausse de plus de 50% depuis le début de l'année.



'Airwell capitalise sur sa marque établie sur le marché des pompes à chaleur pour capter la forte croissance du marché liée à l'interdiction progressive des chaudières au fioul/gaz', souligne Invest, qui évoque un dossier 'dans l'air du temps'.



Le bureau d'études estime que cette dynamique favorable devrait lui permettre d'atteindre un chiffre d'affaires de 101 millions d'euros à horizon 2025, en ligne avec son objectif de 100 millions d'euros.



Invest Securities, qui salue une société 'peu capitalistique' et 'déjà profitable', vante le bien-fondé de son modèle 'fabless' (sans usine) qui devrait lui permettre, selon lui, de retrouver une marge opérationnelle (Ebitda) de plus de 5%, après des années 2022-2023 marquées par une accélération temporaire des investissements.



