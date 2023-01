Airwell : placement privé auprès de family offices norvégiens

Airwell annonce une levée de fonds par placement privé de 1,5 million d'euros, réalisée auprès de deux family offices norvégiens, et au travers d'une augmentation de capital de 500.000 actions ordinaires nouvelles au prix de trois euros.'Ces nouvelles ressources financières vont permettre à Airwell de renforcer ses fonds propres pour accompagner la croissance attendue de son activité et financer ses projets de R&D et son BFR', explique la société spécialisée dans la transition énergétique.En parallèle, les deux family offices ont acquis conjointement 77.000 actions Airwell auprès de son actionnaire de référence Marvik Holding, permettant aux deux nouveaux actionnaires norvégiens de détenir collectivement 13,3% du capital.La société ajoute que l'arrivée de ces deux family offices, qui pourront promouvoir Airwell auprès de la communauté financière scandinave, illustre l'élargissement souhaité du flottant du titre, afin de permettre le prochain transfert de compartiment vers Euronext Growth.Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.